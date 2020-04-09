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Фотофакт: Минцифра создало карту нарушителей карантина в Украине

В Минцифра уверяют, что персональные данные граждан для создания карты нарушителей карантина не использовали

сегодня, 12:35
Автор:

• Таисия Ерохина

Фотофакт: Минцифра создало карту нарушителей карантина в Украине

В Минцифра создали карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшиеся из-за границы, а именно, из стран, где бушует коронавирус. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

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Так, на основе анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, меньше всего придерживающиеся карантина – то есть находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда. Как пояснил Федоров, оранжевый цвет обозначает 50-200 людей, которые не соблюдали карантин, а красный – более 200.

По словам министра, Минцифра получает от операторов мобильной связи Big Data более чем о полмиллионе людей. Речь идет об абонентах, которые вернулись в Украину начиная с 17 марта. А потом на основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

"Данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный абонент не отслеживается", - подчеркнул Федоров.

Сообщается, что используют только информацию о количество человек в населенном пункте, вернувшихся из-за границы, странах и каналах возврата, а также количестве, которое не придерживается карантина и суммарном числе других людей, с которыми контактировали нарушители.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие еще карантинные усиления может ввести украинская власть. И не будет ли у нее соблазна оставить некоторые новые меры контроля за гражданами и после того, как пандемия и карантин уйдут в прошлое.


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Источник: https://www.facebook.com/fedorov1991
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