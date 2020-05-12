Дэвид Линч начал вести свой канал на YouTube и первым делом рассказал о погоде

Известный во всем мире кинорежиссер Дэвид Линч опубликовал первый видеоролик на своем официальном YouTube-канале 11 мая 2020 года. Его профиль получил название David Lynch Theater и был создан еще в ноябре 2018 года. Соответствующие видео опубликовано на видеоплатформе YouTube.

В первом 30-секундном ролике режиссер Дэвид Линч рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. По его словам, вчера, 11 мая, в городе было облачно, а температура достигала 17 градусов по Цельсию. При этом Дэвид Линч пообещал, что к концу дня облака уйдут, после чего выйдет солнце, а температура поднимется до 20 градусов по Цельсию.

Примечательно, что это уже не первый видеоролик Дэвида Линча в таком стиле. Режиссер записывал и публиковал подобные ролики в той же комнате в середине 2000-х годов. Пока что фанаты только предполагают, что может означать все происходящее и на что пытается намекнуть эксцентричный кинорежисер.

На момент публикации на канал Дэвида Линча подписались уже 11,3 тысячи подписчиков, а единственный видеоролик набрал более 100 тысяч просмотров, 6,3 тысячи лайков, 21 дизлайк и 348 комментариев.

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