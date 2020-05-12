Дэвид Линч начал вести свой канал на YouTube и первым делом рассказал о погоде

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Известный во всем мире кинорежиссер Дэвид Линч опубликовал
первый видеоролик на своем официальном YouTube-канале 11 мая 2020 года. Его профиль получил название David Lynch Theater и
был создан еще в ноябре 2018 года. Соответствующие видео опубликовано на
видеоплатформе YouTube.
В первом 30-секундном ролике режиссер Дэвид Линч
рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. По его словам, вчера,
11 мая, в городе было облачно, а температура достигала 17 градусов по Цельсию.
При этом Дэвид Линч пообещал, что к концу дня облака уйдут, после чего выйдет
солнце, а температура поднимется до 20 градусов по Цельсию.
Примечательно, что это уже не первый видеоролик Дэвида Линча
в таком стиле. Режиссер записывал и публиковал подобные ролики в той же комнате
в середине 2000-х годов. Пока что фанаты только предполагают, что может
означать все происходящее и на что пытается намекнуть эксцентричный
кинорежисер.
На момент публикации на канал Дэвида Линча подписались уже
11,3 тысячи подписчиков, а единственный видеоролик набрал более 100 тысяч
просмотров, 6,3 тысячи лайков, 21 дизлайк и 348 комментариев.
Как сообщал портал "Комментарии", создатель "Американской
истории ужасов" анонсировал новый сериал по этой вселенной.
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