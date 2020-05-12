Создатель «Американской истории ужасов» анонсировал новый сериал по этой вселенной

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Создатель популярного сериала "Американская история ужасов"
Райан Мерфи анонсировал выход нового сериала спин-оффа под схожим названием "Американские
истории ужасов". Об этом шоураннер Райан Мерфи рассказал на своей официальной
странице в Instagram.
Создатели пока не раскрывают подробностей нового проекта, но
уже известно, что эпизоды нового сериала будут длиться по часу, а каждый будет
рассказывать новую историю о призраке.
Также Райан Мерфи провел групповой видеозвонок в приложении Zoom с
актерами из разных сезонов "Американской истории ужасов" и заявил, что сильно
скучает по ним. В социальных сетях фанаты уже предполагают, что это намек на
появление актеров из основного сериала в спин-оффе.
"Американская история ужасов" — сериал-антология с отдельной
историей в каждом сезоне. Некоторые актеры участвуют в разных сезонах, где
играют разные роли. При этом иногда события разных сезонов пересекаются:
например, восьмой "Апокалипсис" и третий "Шабаш".
Девятый сезон под названием "1984" выходил осенью 2019 года
и рассказал о группе подростков, которая застряла в летнем лагере в окружении
убийц. В среднем каждый эпизод смотрели 2,85 миллиона зрителей. Сериал "Американская
история ужасов" продлили еще на три сезона.
Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner
выпустили совместный трек "Спасательный круг".
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