Создатель «Американской истории ужасов» анонсировал новый сериал по этой вселенной

Создатель популярного сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи анонсировал выход нового сериала спин-оффа под схожим названием "Американские истории ужасов". Об этом шоураннер Райан Мерфи рассказал на своей официальной странице в Instagram.

Создатели пока не раскрывают подробностей нового проекта, но уже известно, что эпизоды нового сериала будут длиться по часу, а каждый будет рассказывать новую историю о призраке.

Также Райан Мерфи провел групповой видеозвонок в приложении Zoom с актерами из разных сезонов "Американской истории ужасов" и заявил, что сильно скучает по ним. В социальных сетях фанаты уже предполагают, что это намек на появление актеров из основного сериала в спин-оффе.

"Американская история ужасов" — сериал-антология с отдельной историей в каждом сезоне. Некоторые актеры участвуют в разных сезонах, где играют разные роли. При этом иногда события разных сезонов пересекаются: например, восьмой "Апокалипсис" и третий "Шабаш".

Девятый сезон под названием "1984" выходил осенью 2019 года и рассказал о группе подростков, которая застряла в летнем лагере в окружении убийц. В среднем каждый эпизод смотрели 2,85 миллиона зрителей. Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на три сезона.

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