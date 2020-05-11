Alyona Alyona и Kyivstoner выпустили совместный трек «Спасательный круг»

Украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и Kyivstoner впервые выпустили совместный трек и одновременно клип под названием "Спасательный круг". Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Alyona Alyona.

Сюжет видео разворачивается в вымышленном "параллельном" мире, где "эталоном красоты стали пышные люди, а худые стали редкостью". Главные герои Alyona Alyona и Kyivstoner — друзья, которые занимают поеданием различной пищи вместе с тренерами, чтобы стать еще более модными и популярными. Но в какой-то момент в жизни девушки что-то меняется…





"Хорошо, когда у тебя есть друг. Человек, который всегда придет на помощь и поддержит тебя. А еще лучше, когда каждый может быть другом себе сам, любить себя, каждую часть своего тела, не стыдиться того, что отличает от других", — написала Alyona Alyona в Instagram.

Клип сняла блогер Ульяна Станиславская, которая сотрудничала с популярным в Украине видеоканалом "Чоткий паца".

Как сообщал портал "Комментарии", украинская рэперша Alyona Alyona попала в рейтинг Forbes.

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