Alyona Alyona и Kyivstoner выпустили совместный трек «Спасательный круг»

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Украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и
Kyivstoner впервые выпустили совместный трек и одновременно клип под
названием "Спасательный круг". Соответствующее видео опубликовано на
официальном YouTube-канале
Alyona
Alyona.
Сюжет видео разворачивается в вымышленном "параллельном" мире, где "эталоном красоты стали пышные люди, а худые стали редкостью". Главные герои Alyona Alyona и Kyivstoner — друзья, которые занимают поеданием различной пищи вместе с тренерами, чтобы стать еще более модными и популярными. Но в какой-то момент в жизни девушки что-то меняется…
"Хорошо, когда у тебя есть друг. Человек, который всегда
придет на помощь и поддержит тебя. А еще лучше, когда каждый может быть другом
себе сам, любить себя, каждую часть своего тела, не стыдиться того, что
отличает от других", — написала Alyona Alyona
в Instagram.
Клип сняла блогер Ульяна Станиславская, которая сотрудничала
с популярным в Украине видеоканалом "Чоткий паца".
Как сообщал портал "Комментарии", украинская рэперша Alyona
Alyona попала в рейтинг Forbes.
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