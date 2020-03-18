30 under 30: украинская рэперша Alyona Alyona попала в рейтинг Forbes

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Международное издание Forbes составило
европейский рейтинг 30 under 30, в который
попала известная украинская рэперша Alyona
Alyona в категории Entertainment. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте
издания Forbes.
Вместе с Alyona Alyona в
категорию "Развлечения" попали знаменитые актеры мирового уровня — Джордж
Маккей из фильма "1917" и Роман Гриффин Дэвис из фильма "Кролик Джоджо" (оба
фильма были номинированы на кинопремию "Оскар" в 2020 году), а также Шути Гатва
из сериала "Половое воспитание".
"Бывшая воспитательница
детского сада переосмысливает рэп. Alyona
Alyona представляет
миру украинский рэп — она гастролировала по Европе и считается ведущей
артисткой своей страны", — так издание Forbes описало
украинскую рэпершу.
В другие категории
рейтинга также попали известные украинцы. Например, теннисистка Элина Свитолина
в категории "Спорт", украинские предприниматели Анна Полищук, Стас Матвиенко и
Виктория Репа в категории "Технологии".
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине полностью остановили футбольные матчи из-за коронавируса.
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