30 under 30: украинская рэперша Alyona Alyona попала в рейтинг Forbes

Международное издание Forbes составило европейский рейтинг 30 under 30, в который попала известная украинская рэперша Alyona Alyona в категории Entertainment. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания Forbes.



Вместе с Alyona Alyona в категорию "Развлечения" попали знаменитые актеры мирового уровня — Джордж Маккей из фильма "1917" и Роман Гриффин Дэвис из фильма "Кролик Джоджо" (оба фильма были номинированы на кинопремию "Оскар" в 2020 году), а также Шути Гатва из сериала "Половое воспитание".

"Бывшая воспитательница детского сада переосмысливает рэп. Alyona Alyona представляет миру украинский рэп — она гастролировала по Европе и считается ведущей артисткой своей страны", — так издание Forbes описало украинскую рэпершу.

В другие категории рейтинга также попали известные украинцы. Например, теннисистка Элина Свитолина в категории "Спорт", украинские предприниматели Анна Полищук, Стас Матвиенко и Виктория Репа в категории "Технологии".

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