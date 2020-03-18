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В Украине полностью остановили футбольные матчи из-за карантина

Теперь карантин повлиял на лиги футбола и в Украине

сегодня, 02:19
Автор:

• Антон Варанов

В Украине полностью остановили футбольные матчи из-за карантина

16 марта в Украине приостановили все футбольные матчи и лиги Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за карантина на фоне распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в УАФ.

На карантин уходят Премьер-лига, Первая лига, Вторая лига, Кубок Украины, молодежные чемпионаты, женские чемпионаты и другие футбольные состязания.

Крупнейшие футбольные чемпионаты приостановили матчи еще раньше. Среди них Английская премьер-лига, Испанская LaLiga, Немецкая Bundesliga, Итальянская Serie A, Французская Ligue 1 и многие другие.

Ранее Украинская Премьер-лига продолжала играть матчи без зрителей, но теперь не будет даже таких игр. Украинская ассоциация футбола не назначила крайнюю дату карантина, так что болельщикам остается ждать соответствующего решения.

Общенациональный карантин в Украине продлится до 3 апреля, но может быть продлен вместе с остальными запретами на массовые мероприятия и передвижения.

Как сообщал портал "Комментарии", вчера УЕФА официально перенесла чемпионат Евро-2020 на следующий, 2021 год из-за коронавируса.


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