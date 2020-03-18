В Украине полностью остановили футбольные матчи из-за карантина

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16 марта в Украине
приостановили все футбольные матчи и лиги Украинской ассоциации футбола (УАФ)
из-за карантина на фоне распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в УАФ.
На карантин уходят
Премьер-лига, Первая лига, Вторая лига, Кубок Украины, молодежные чемпионаты,
женские чемпионаты и другие футбольные состязания.
Крупнейшие футбольные
чемпионаты приостановили матчи еще раньше. Среди них Английская премьер-лига, Испанская
LaLiga, Немецкая Bundesliga,
Итальянская Serie A, Французская Ligue 1 и многие другие.
Ранее Украинская
Премьер-лига продолжала играть матчи без зрителей, но теперь не будет даже
таких игр. Украинская ассоциация футбола не назначила крайнюю дату карантина,
так что болельщикам остается ждать соответствующего решения.
Общенациональный
карантин в Украине продлится до 3 апреля, но может быть продлен вместе с
остальными запретами на массовые мероприятия и передвижения.
Как сообщал портал "Комментарии",
вчера УЕФА официально перенесла чемпионат Евро-2020 на следующий, 2021 год
из-за коронавируса.
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