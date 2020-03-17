Официально: УЕФА перенесла Евро-2020 на следующий год

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отложен на лето 2021 гола из-за пандемии коронавируса, накрывшей континент. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Федерации футбола Норвегии.

Согласно сообщению, УЕФА, который еще не подтвердил это решение, предложил перенести турнир в период с 11 июня по 11 июля следующего года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.









Отметим, что Чемпионат Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов (Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург).



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты Верховной Рады в экстренном порядке собрались на заседание для решения ряда проблем, связанных с распространением коронавируса. Парламентарии предлагают усилить карантинный режим по всей стране. Комитет по вопросам здравоохранения 17 марта представит на рассмотрение ВР проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.



Документ подразумевает усиление карантина на всей территории Украины с ограничением работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе), спортивных клубов, салонов красоты.







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