В апреле Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе

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В апреле социальная сеть Facebook обнаружила и удалила около 50 миллионов публикаций с
ложной информацией о коронавирусе Covid-19. Об этом социальная сеть Facebook сообщила
в своем отчете.
Модераторы в социальной сети и специальные технологии
маркируют дезинформацию. В компании рассказали, что такие предупреждения
работают — пользователи в 95% случаев не кликают на контент с
пометкой-предупреждением.
"Мы направили более двух миллиардов человек на ресурсы ВОЗ и
других органов здравоохранения через наш информационный центр и всплывающие
окна в Facebook и Instagram. Но дать людям источник достоверной информации —
это только половина проблемы. Также очень важно остановить распространение
вредоносного контента о Covid-19 в наших приложениях", — заявили представители Facebook.
В социальной сети также удалили сотни тысяч постов, которые
могли нанести физический вред пользователям. Среди них сообщения с
рекомендациями использовать отбеливатель в лечении коронавируса и теориях о
бесполезности социального дистанцирования в предотвращении распространения
болезни.
Как сообщал портал "Комментарии", основатель Telegram Павел
Дуров объявил, что блокчейн-проект TON закрывается, а криптовалюта Gram так
и не выйдет.
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