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В апреле Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе

Facebook строго контролирует контент о коронавирусе на своей площадке

сегодня, 22:00
Автор:

• Антон Корнилов

В апреле Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе

В апреле социальная сеть Facebook обнаружила и удалила около 50 миллионов публикаций с ложной информацией о коронавирусе Covid-19. Об этом социальная сеть Facebook сообщила в своем отчете.

Модераторы в социальной сети и специальные технологии маркируют дезинформацию. В компании рассказали, что такие предупреждения работают — пользователи в 95% случаев не кликают на контент с пометкой-предупреждением.

"Мы направили более двух миллиардов человек на ресурсы ВОЗ и других органов здравоохранения через наш информационный центр и всплывающие окна в Facebook и Instagram. Но дать людям источник достоверной информации — это только половина проблемы. Также очень важно остановить распространение вредоносного контента о Covid-19 в наших приложениях", — заявили представители Facebook.

В социальной сети также удалили сотни тысяч постов, которые могли нанести физический вред пользователям. Среди них сообщения с рекомендациями использовать отбеливатель в лечении коронавируса и теориях о бесполезности социального дистанцирования в предотвращении распространения болезни.

Как сообщал портал "Комментарии", основатель Telegram Павел Дуров объявил, что блокчейн-проект TON закрывается, а криптовалюта Gram так и не выйдет.


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Источник: https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/
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