«Сегодня печальный день для Telegram»​: блокчейн-проект TON закрывается

Основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта под названием TON и обвинил в этом решении вмешательство правительства США. Об этом Павел Дуров заявил в открытом письме в своем официальном Telegram-канале.

"Представьте, что несколько человек скинулись на разработку золотого прииска, чтобы затем разделить золото. Потом пришёл судья и сказал: "Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей", — написал Дуров. По его словам, именно это произошло с TON и Gram.

Платформа TON и криптовалюта Gram создавались в течение последних двух с половиной лет, чтобы разделить принципы децентрализации биткоина, Ethereum и других криптовалют, а также превзойти их в масштабируемости и скорости. Дуров обвиняет остановку разработки в решениях американского суда, который запретил распространять Gram в США и во всем мире.

Напоследок Павел Дуров призвал пользователей не доверять деньги или персональные данные проектам, которые используют название мессенджера Telegram, платформы TON или криптовалюты Gram.

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