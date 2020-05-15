Американские юристы обвинили TikTok в нарушении прав детей

В США несколько организаций юристов пожаловались в Федеральную торговую комиссию на нарушение прав детей в сети и политики конфиденциальности в популярном приложении и социальной сети TikTok. По мнению юристов, TikTok продает персональные данные несовершеннолетних пользователей третьим лицам, что нарушает закон. Об этом сообщили в издании Reuters.

Юридические и общественные организации рассказали, что TikTok удалил не все видео, созданные детьми младше 13. Социальная сеть обязана было это сделать еще в 2019 году по закону и соглашению с американским агентством, которое защищает права потребителей.

В пресс-службе TikTok заявили, что стараются оставаться развлекательным сообществом, которое будет безопасным для своих пользователей, поэтому серьезно относятся к конфиденциальности. Федеральная торговая комиссия США ответила, что TikTok, зная о популярности социальной сети среди детей, не получила разрешения от родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних, за что в 2019 году заплатила 5,7 миллиона долларов штрафа.

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