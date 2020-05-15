Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9515.87

ETH/USD

198.76

LTC/USD

43.25

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Американские юристы обвинили TikTok в нарушении прав детей
НОВОСТИ Все новости

Американские юристы обвинили TikTok в нарушении прав детей

В прошлом году TikTok заплатила 5,7 миллиарда долларов штрафа

сегодня, 21:05
Автор:

• Антон Корнилов

Американские юристы обвинили TikTok в нарушении прав детей

В США несколько организаций юристов пожаловались в Федеральную торговую комиссию на нарушение прав детей в сети и политики конфиденциальности в популярном приложении и социальной сети TikTok. По мнению юристов, TikTok продает персональные данные несовершеннолетних пользователей третьим лицам, что нарушает закон. Об этом сообщили в издании Reuters.

Юридические и общественные организации рассказали, что TikTok удалил не все видео, созданные детьми младше 13. Социальная сеть обязана было это сделать еще в 2019 году по закону и соглашению с американским агентством, которое защищает права потребителей.

В пресс-службе TikTok заявили, что стараются оставаться развлекательным сообществом, которое будет безопасным для своих пользователей, поэтому серьезно относятся к конфиденциальности. Федеральная торговая комиссия США ответила, что TikTok, зная о популярности социальной сети среди детей, не получила разрешения от родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних, за что в 2019 году заплатила 5,7 миллиона долларов штрафа.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-tiktok-privacy-children-ftc/advocacy-group-says-tiktok-violated-ftc-consent-decree-and-childrens-privacy-rules-idUSKBN22Q0E2
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...