Американские юристы обвинили TikTok в нарушении прав детей

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В США несколько организаций юристов пожаловались в
Федеральную торговую комиссию на нарушение прав детей в сети и политики
конфиденциальности в популярном приложении и социальной сети TikTok. По мнению юристов, TikTok продает
персональные данные несовершеннолетних пользователей третьим лицам, что нарушает
закон. Об этом сообщили в издании Reuters.
Юридические и общественные организации рассказали, что TikTok удалил
не все видео, созданные детьми младше 13. Социальная сеть обязана было это
сделать еще в 2019 году по закону и соглашению с американским агентством,
которое защищает права потребителей.
В пресс-службе TikTok заявили, что стараются оставаться
развлекательным сообществом, которое будет безопасным для своих пользователей,
поэтому серьезно относятся к конфиденциальности. Федеральная торговая комиссия
США ответила, что TikTok,
зная о популярности социальной сети среди детей, не получила разрешения от
родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних, за что в 2019
году заплатила 5,7 миллиона долларов штрафа.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.
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