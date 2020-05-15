Интернет-цензура в Украине: Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку российских сайтов и социальных сетей в Украине, которую ввел бывший президент Украины Петр Порошенко в мае 2017 года на 3 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Примечательно, что указ опубликован на сайте почти в полночь, когда большинство украинцев и сотрудников средств массовой информации спят.

Еще в 2017 году международная неправительственная организация журналистов "Репортеры без границ" осудила запрет российских социальных сетей и заявила, что это решение "подрывает право украинского народа на информацию и свободу выражения взглядов". В целом мировое сообщество негативно отнеслось к блокировке российских сайтов на территории Украины и назвало такой запрет цензурой.

В условиях развития технологий и интернета многие украинцы зарабатывают в социальных сетях, в том числе российских. Продление блокировки создает сложности в их деятельности.

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