Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9723.33

ETH/USD

204.05

LTC/USD

44.12

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Интернет-цензура в Украине: Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей
НОВОСТИ Все новости

Интернет-цензура в Украине: Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей

Запрет Порошенко 2017 года продлен

сегодня, 00:24
Автор:

• Антон Корнилов

Интернет-цензура в Украине: Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку российских сайтов и социальных сетей в Украине, которую ввел бывший президент Украины Петр Порошенко в мае 2017 года на 3 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Примечательно, что указ опубликован на сайте почти в полночь, когда большинство украинцев и сотрудников средств массовой информации спят.

Еще в 2017 году международная неправительственная организация журналистов "Репортеры без границ" осудила запрет российских социальных сетей и заявила, что это решение "подрывает право украинского народа на информацию и свободу выражения взглядов". В целом мировое сообщество негативно отнеслось к блокировке российских сайтов на территории Украины и назвало такой запрет цензурой.

В условиях развития технологий и интернета многие украинцы зарабатывают в социальных сетях, в том числе российских. Продление блокировки создает сложности в их деятельности.

Как сообщал портал "Комментарии", Трамп заявил, что США могут разорвать отношения с Китаем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...