Интернет-цензура в Украине: Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей

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Президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку
российских сайтов и социальных сетей в Украине, которую ввел бывший президент
Украины Петр Порошенко в мае 2017 года на 3 года. Соответствующий указ опубликован
на официальном сайте президента Украины.
Примечательно, что указ опубликован на сайте почти в
полночь, когда большинство украинцев и сотрудников средств массовой информации
спят.
Еще в 2017 году международная неправительственная
организация журналистов "Репортеры без границ" осудила запрет российских
социальных сетей и заявила, что это решение "подрывает право украинского народа
на информацию и свободу выражения взглядов". В целом мировое сообщество негативно
отнеслось к блокировке российских сайтов на территории Украины и назвало такой
запрет цензурой.
В условиях развития технологий и интернета многие украинцы
зарабатывают в социальных сетях, в том числе российских. Продление блокировки
создает сложности в их деятельности.
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