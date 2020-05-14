США может разорвать отношения с Китаем — Трамп

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Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое
заявление по поводу отношений с Китаем из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили в издании FOX Business.
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает
варианты санкций, финансовой компенсации или другого наказания для Китая за
якобы сокрытие информации о коронавирусе еще в самом начале эпидемии. Теперь
президент США решил поднять вопрос о полном прекращении отношений с Китаем.
"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы
разорвать все наши отношения", — заявил Дональд Трамп.
По его словам, США смогут сэкономить около 500 миллиардов
долларов после разрыва отношений с Китаем. Но сейчас США используют другую
тактику для демонстрации недовольства действиями Китая. Профильные ведомства
США получили распоряжение от Дональда Трампа о выводе всех американских активов
из ценных бумаг Китая.
Как сообщал портал "Комментарии", Исландия планирует открыть границы не позднее 15 июня. В стране осталось менее 15 официальных заболевших.
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