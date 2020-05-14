США может разорвать отношения с Китаем — Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по поводу отношений с Китаем из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании FOX Business.

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает варианты санкций, финансовой компенсации или другого наказания для Китая за якобы сокрытие информации о коронавирусе еще в самом начале эпидемии. Теперь президент США решил поднять вопрос о полном прекращении отношений с Китаем.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы разорвать все наши отношения", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, США смогут сэкономить около 500 миллиардов долларов после разрыва отношений с Китаем. Но сейчас США используют другую тактику для демонстрации недовольства действиями Китая. Профильные ведомства США получили распоряжение от Дональда Трампа о выводе всех американских активов из ценных бумаг Китая.

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