Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9651.69

ETH/USD

203.10

LTC/USD

44.04

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США может разорвать отношения с Китаем — Трамп
НОВОСТИ Все новости

США может разорвать отношения с Китаем — Трамп

США продолжает обвинять Китай в пандемии коронавируса

14 мая 2020, 23:30
Автор:

• Антон Корнилов

США может разорвать отношения с Китаем — Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по поводу отношений с Китаем из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании FOX Business.

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает варианты санкций, финансовой компенсации или другого наказания для Китая за якобы сокрытие информации о коронавирусе еще в самом начале эпидемии. Теперь президент США решил поднять вопрос о полном прекращении отношений с Китаем.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы разорвать все наши отношения", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, США смогут сэкономить около 500 миллиардов долларов после разрыва отношений с Китаем. Но сейчас США используют другую тактику для демонстрации недовольства действиями Китая. Профильные ведомства США получили распоряжение от Дональда Трампа о выводе всех американских активов из ценных бумаг Китая.

Как сообщал портал "Комментарии", Исландия планирует открыть границы не позднее 15 июня. В стране осталось менее 15 официальных заболевших.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxbusiness.com/politics/trump-on-china-we-could-cut-off-the-whole-relationship
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...