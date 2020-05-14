Исландия планирует открыть границы не позднее 15 июня

Остров Исландия планирует открыть свои границы для всех иностранцев не позднее 15 июня. Путешественники смогут пройти тест на коронавирус прямо в Международном аэропорту Кефлавик, но услуга, скорее всего, будет платной. Об этом сообщили в издании Iceland Review со ссылкой на заявление премьер-министра государства.

На момент публикации в Исландии коронавирусом Covid-19 заболели 1802 человека, из которых 1780 выздоровели, а еще 10 пациентов умерли. Таким образом, активных случаев заболевания коронавирусом осталось всего около 12. В стране уже более 5 дней не фиксируют новые случаи коронавируса Covid-19.

С 20 марта Исландия закрыла границы для туристов из стран, которые не входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли и Европейскую экономическую зону. Открыть границы планировали 15 мая, но решили продлить срок еще на месяц. Иностранцы обязаны будут пройти 14-дневный карантин по прибытию в Исландию.

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