Водителей Uber Taxi обязали делать фото в маске перед началом рабочего дня

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Онлайн-сервис заказа такси Uber Taxi принял
решение обязать водителей по всему миру делать фотографии в масках перед
началом рабочего дня. Среди прочего компания планирует обязать носить маски
всех своих курьеров и пассажиров. Об этом сообщили в издании Reuters.
Uber Taxi
также рассматривает вариант снижения максимального количества пассажиров в автомобиле
с четырех до трех человек. Каждый пассажир в целях безопасности в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19 обязан будет сидеть на заднем сидении.
После обновления приложения каждый водитель обязан будет
ежедневно перед началом работы сделать селфи в защитной медицинской маске и
отправить фотографию сервису. Также сотрудники Uber Taxi обязаны
будут ежедневно подтверждать отсутствие у них симптомов коронавируса Covid-19, а также
подтверждать дезинфекцию транспортного средства и давать обещание открывать
окна во время поездки. За несоблюдение новых правил Uber Taxi просто
деактивирует аккаунт водителя.
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