Водителей Uber Taxi обязали делать фото в маске перед началом рабочего дня

Онлайн-сервис заказа такси Uber Taxi принял решение обязать водителей по всему миру делать фотографии в масках перед началом рабочего дня. Среди прочего компания планирует обязать носить маски всех своих курьеров и пассажиров. Об этом сообщили в издании Reuters.

Uber Taxi также рассматривает вариант снижения максимального количества пассажиров в автомобиле с четырех до трех человек. Каждый пассажир в целях безопасности в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 обязан будет сидеть на заднем сидении.

После обновления приложения каждый водитель обязан будет ежедневно перед началом работы сделать селфи в защитной медицинской маске и отправить фотографию сервису. Также сотрудники Uber Taxi обязаны будут ежедневно подтверждать отсутствие у них симптомов коронавируса Covid-19, а также подтверждать дезинфекцию транспортного средства и давать обещание открывать окна во время поездки. За несоблюдение новых правил Uber Taxi просто деактивирует аккаунт водителя.

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