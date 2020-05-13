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Apple начала возвращать своих сотрудников обратно в офисы

Facebook, Google и Twitter разрешили своим сотрудникам работать дома как минимум до конца года

сегодня, 20:57
Автор:

• Антон Корнилов

Apple начала возвращать своих сотрудников обратно в офисы

Всемирно известная технологическая компания Apple начинает возвращать большинство своих сотрудников с удаленной работы обратно в офисы. Процесс будет проходит в несколько этапов, а первыми к работе в офисе вернутся те сотрудники, которые не могут выполнять свою работу удаленно. Об этом сообщили в издании Bloomberg со ссылкой на собственные источники внутри компании Apple.

Вместе с теми сотрудниками, которые не могут выполнять свою работу удаленно, вернутся и те, кто столкнулся с трудностями при дистанционной работе. Источник сообщает, что процесс уже начался в некоторых филиалах компании, а уже в июне распространится на все офисы Apple по всему миру.

Вторая фаза, которая начнется в июле, предполагает необходимость возвращения в офисы большинства сотрудников. Сроки второй фазы могут отличаться в зависимости от штата и страны, а также от распространения пандемии коронавируса Covid-19.

В условиях первой фазы некоторые сотрудники смогут часть времени работать в офисе, а в остальное время продолжать выполнять обязанности удаленно. Таким образом, Apple стала одной из первых крупных технологических компаний, которая решила вернуть сотрудников в офисы. Например, Facebook, Google и Twitter разрешили своим сотрудникам работать удаленно как минимум до конца 2020 года.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-12/apple-plans-to-return-more-staff-to-offices-in-break-from-rivals?sref=l3J6d079
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