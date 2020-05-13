Apple начала возвращать своих сотрудников обратно в офисы

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Всемирно известная технологическая компания Apple начинает
возвращать большинство своих сотрудников с удаленной работы обратно в офисы.
Процесс будет проходит в несколько этапов, а первыми к работе в офисе вернутся
те сотрудники, которые не могут выполнять свою работу удаленно. Об этом
сообщили в издании Bloomberg со ссылкой на собственные источники внутри компании Apple.
Вместе с теми сотрудниками, которые не могут выполнять свою
работу удаленно, вернутся и те, кто столкнулся с трудностями при дистанционной
работе. Источник сообщает, что процесс уже начался в некоторых филиалах
компании, а уже в июне распространится на все офисы Apple по всему
миру.
Вторая фаза, которая начнется в июле, предполагает необходимость
возвращения в офисы большинства сотрудников. Сроки второй фазы могут отличаться
в зависимости от штата и страны, а также от распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
В условиях первой фазы некоторые сотрудники смогут часть
времени работать в офисе, а в остальное время продолжать выполнять обязанности
удаленно. Таким образом, Apple стала одной из первых крупных технологических компаний,
которая решила вернуть сотрудников в офисы. Например, Facebook, Google и Twitter разрешили
своим сотрудникам работать удаленно как минимум до конца 2020 года.
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