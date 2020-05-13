110 млн PS4 и планы выпустить PS5 в конце года: квартальный отчет Sony

Компания Sony представила квартальный отчет, в котором рассказала о продажах PlayStation 4, подписки PlayStation Plus, цифровых копий игр, а также успехах киностудии Sony Pictures и плана по выпуску игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Соответствующий отчет компания Sony опубликовала в своем блоге на официальном сайте.



Продажи PlayStation 4 достигли 110 миллионов проданных устройств. За прошедший фискальный год, который закончился 31 марта, продано 13,6 миллиона консолей, что на 17,8 миллиона устройств меньше, чем в прошлом году. В компании не дали новых прогнозов продаж, но ожидают продолжение снижения.

Также снизились продажи программного обеспечения с 257,6 миллиона до 245 миллионов за год. Немного больше половины (51%) софта продано в цифровом виде — это на 37% больше, чем в прошлом году.

Число подписчиков PlayStation Plus достигло 41,5 миллиона — год назад их было на 5,1 миллиона меньше — всего 36,4 миллиона. Также компания не изменила планов по выпуску игровой консоли нового поколения PlayStation 5 в конце 2020 года.

Выручка киностудии Sony Pictures за прошлый год выросла с 8,8 миллиарда долларов до 9,3 миллиарда долларов за счет таких фильмов, как "Человек-паук: Вдали от дома", "Плохие парни навсегда" и "Джуманджи: Новый уровень". В новом фискальном году Sony ожидает значительное падение прибыли в сфере кино.

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