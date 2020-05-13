GTA V будут раздавать бесплатно в Epic Games Store

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9093.79
ETH/USD
196.84
LTC/USD
42.94
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
29.20
RUB/UAH
0.36
Игровая онлайн-платформа Epic Games Store несколько дней рассказывает о
популярной игре, которую скоро начнет раздавать бесплатно. Источники игрового
издания GamePressure сообщили, что речь идет о GTA V 2013 года, которая будет раздаваться
бесплатно с 14 по 21 мая 2020 года. Об этом рассказали в игровом издании DTF со
ссылкой на заявление аналитика Даниэля Ахмада в Twitter.
Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали
на такую новость, потому что, по их мнению, это убьет онлайн-режим в игре.
Игроки напомнили о количестве читеров в онлайн-режиме, а также об отсутствии
качественной системы определения недобросовестных игроков.
Также игроки GTA V Online пожаловались на проблемы с подключением, перенаселение
серверов и неоправданные блокировки аккаунтов тех игроков, которые не по своему
желанию оказались связанными с читерами. Среди прочего пользователи напомнили,
что игра вышла в 2013 году и уже есть в библиотеках у всех желающих.
Как сообщал портал "Комментарии", популярные игровые
механики возвращаются в Assassin’s Creed.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости