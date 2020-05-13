GTA V будут раздавать бесплатно в Epic Games Store

Игровая онлайн-платформа Epic Games Store несколько дней рассказывает о популярной игре, которую скоро начнет раздавать бесплатно. Источники игрового издания GamePressure сообщили, что речь идет о GTA V 2013 года, которая будет раздаваться бесплатно с 14 по 21 мая 2020 года. Об этом рассказали в игровом издании DTF со ссылкой на заявление аналитика Даниэля Ахмада в Twitter.

Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на такую новость, потому что, по их мнению, это убьет онлайн-режим в игре. Игроки напомнили о количестве читеров в онлайн-режиме, а также об отсутствии качественной системы определения недобросовестных игроков.

Также игроки GTA V Online пожаловались на проблемы с подключением, перенаселение серверов и неоправданные блокировки аккаунтов тех игроков, которые не по своему желанию оказались связанными с читерами. Среди прочего пользователи напомнили, что игра вышла в 2013 году и уже есть в библиотеках у всех желающих.

Как сообщал портал "Комментарии", популярные игровые механики возвращаются в Assassin’s Creed.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!