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Популярные игровые механики возвращаются в Assassin’s Creed

Разработчики рассказали о возвращении в Assassin’s Creed Valhalla "скрытого клинка" и навыков маскировки

сегодня, 17:51
Автор:

• Зинченко Павел

Популярные игровые механики возвращаются в Assassin’s Creed

Креативный директор игры Assassin’s Creed Valhalla Ашраф Измаил сообщил, что в продолжении серии сила будет важнее цифр уровней. Это приведет к возвращению ряда культовых механик, вроде мгновенного убийства клинком.

В интервью для портала Kotaku Измаил рассказал, что механика "Скрытый клинок" в руках Эйвора вновь будет эффективным оружием. В Origin игроки не полагались на скрытые убийства, а в Odyssey игрок вообще использовал копье Леонида вместо клинка. Так что в Valhalla фанатов серии ожидает полноценное возвращение популярных механик.

Если верить словам Измаила, главный герой будет использовать клинок на ранних этапах игры. При этом Эйвор не тренированный убийца и ему придется быстро учиться использовать это оружие. И чем быстрее, тем лучше. Возможно, это такой намек на отдельную ветку умений для "скрытого клинка".

Вместе со смертельным клинком в серию вернется и социальный стел, так что главный герой сможет скрываться от врагов в толпе, прикидываясь простым горожанином. Измаил объяснил, что эта механика вписывается в сеттинг, так как Эйвор вторгся на земли Англии, где ему не рады.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft рассказала о главных особенностях новой Assassin’s Creed.


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Источник: https://gagadget.com/games/63051-odin-udar-odin-trup-vassassinscreed-valhalla-vernetsya-smertelnyij-skryityij-klinok-isotsialnyij-stels/
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