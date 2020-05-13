Популярные игровые механики возвращаются в Assassin’s Creed

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Креативный директор игры Assassin’s Creed Valhalla Ашраф Измаил сообщил, что в продолжении серии сила будет важнее цифр уровней. Это приведет к возвращению ряда культовых механик, вроде мгновенного убийства клинком.
В интервью для портала Kotaku Измаил рассказал, что механика "Скрытый клинок" в руках Эйвора вновь будет эффективным оружием. В Origin игроки не полагались на скрытые убийства, а в Odyssey игрок вообще использовал копье Леонида вместо клинка. Так что в Valhalla фанатов серии ожидает полноценное возвращение популярных механик.
Если верить словам Измаила, главный герой будет использовать клинок на ранних этапах игры. При этом Эйвор не тренированный убийца и ему придется быстро учиться использовать это оружие. И чем быстрее, тем лучше. Возможно, это такой намек на отдельную ветку умений для "скрытого клинка".
Вместе со смертельным клинком в серию вернется и социальный стел, так что главный герой сможет скрываться от врагов в толпе, прикидываясь простым горожанином. Измаил объяснил, что эта механика вписывается в сеттинг, так как Эйвор вторгся на земли Англии, где ему не рады.
Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft рассказала о главных особенностях новой Assassin’s Creed.
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