«Facebook отстой»: Илон Маск в очередной раз раскритиковал социальную сеть

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз раскритиковал социальную сеть Facebook, о которой неоднократно высказал свое негативное мнение. Об этом сообщили в издании Business Insider.

"Facebook отстой", — написал Маск около часа ночи в своем Twitter.

В феврале 2020 года Илон Маск открыто призывал пользователей удалять свои аккаунты в социальной сети Facebook. Также примечательно, что у его компаний Tesla и SpaceX нет официальных аккаунтов в Facebook.

Ранее глава Facebook AI Джером Песенти сказал, что Илон Маск "понятия не имеет, о чем говорит, когда рассуждает об искусственном интеллекте". СМИ предполагают, что таким способом Маск решил отреагировать на критику.

Также Илон Маск считает, что искусственный интеллект будет намного умнее людей, а человечество недооценивает перспективы и возможности этой технологии. При этом исследователи искусственного интеллекта раскритиковали такие публичные заявления Маска.

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