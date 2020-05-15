«Facebook отстой»: Илон Маск в очередной раз раскритиковал социальную сеть

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Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон
Маск в очередной раз раскритиковал социальную сеть Facebook, о которой неоднократно высказал
свое негативное мнение. Об этом сообщили в издании Business Insider.
"Facebook отстой", — написал Маск около часа ночи в своем Twitter.
В феврале 2020 года Илон Маск открыто призывал пользователей
удалять свои аккаунты в социальной сети Facebook. Также примечательно, что у его компаний Tesla и
SpaceX
нет официальных аккаунтов в Facebook.
Ранее глава Facebook AI Джером Песенти сказал, что Илон Маск "понятия не имеет, о
чем говорит, когда рассуждает об искусственном интеллекте". СМИ предполагают,
что таким способом Маск решил отреагировать на критику.
Также Илон Маск считает, что искусственный интеллект будет
намного умнее людей, а человечество недооценивает перспективы и возможности
этой технологии. При этом исследователи искусственного интеллекта
раскритиковали такие публичные заявления Маска.
Как сообщал портал "Комментарии", американские юристы
обвинили TikTok в нарушении прав детей.
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