Крупный GIF-производитель станет частью команды Instagram

Компания Facebook приобрела GIF-производителя Giphy и планирует сделать его частью команды Instagram. Отчет Axios оценивает сделку в 400 миллионов долларов, но Facebook не подтвердил окончательную цену.

Графический формат обмена или GIF - это анимированное изображение или короткое беззвучное видео, которое воспроизводится в непрерывном цикле без необходимости нажатия кнопки воспроизведения. Они часто используются в социальных сетях или приложениях для обмена сообщениями, чтобы передать эмоцию или шутку. Giphy - один из крупнейших сайтов для создания и хранения этих изображений. Его основным конкурентом является Imgur.

В своем блоге вице-президент по продуктам Instagram Вишал Шах сказал, что сторонние фирмы по-прежнему будут иметь доступ к библиотеке Giphy GIF и стикеров. Но многие из этих сайтов, включая Twitter и Pintrest, являются прямыми конкурентами Facebook. Шах также заявил, что анимированные изображения Giphy делают "разговоры более интересными", и сказал, что его библиотека будет интегрирована в Instagram и другие платформы Facebook. Facebook сообщил, что 50% трафика Giphy уже приходят с его платформ, половина - из Instagram.

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