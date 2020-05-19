Цукерберг обеспокоен растущим влиянием Китая на Интернет

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он "обеспокоен" тем, что другие страны могут попытаться подражать китайскому подходу к регулированию Интернета. Генеральный директор Facebook сообщил об этом во время часового видео-чата с комиссаром ЕС по промышленности Терри Бреттоном. Западные демократические страны должны получить четкую структуру конфиденциальности данных и в связи с этим Цукерберг заявил: "Мы несем общую ответственность, чтобы помочь в развитии этого". Об этом сообщил информационный портал The Verge.

В прошлом году Цукерберг уже давал подобные комментарии, говоря, что важно не позволить Китаю устанавливать правила для остальной части Интернета, что вызвало напряженность среди китайских сотрудников Facebook.

В том же духе Цукерберг высоко оценил Общее положение о защите данных Европейского союза (GDPR), в который были внесены изменения в правила збора техногигантами вроде Facebook, Twitter, Google и другими пользовательских данных в Европейском союзе. Он заявил, что считает сотрудничество между техническими платформами и правительственными регулирующими органами неизбежным, поскольку противостояние ни к чему полезному не приведет. В свою очередь, Бреттон, который ранее критиковал Facebook, заявил, что совместная работа правительств и техногигантов будет иметь ключевое значение для всего человеческого общества.

Как сообшало издание "Комментарии", Цукерберг призвал к более строгому контролю социальных сетей.

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