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Цукерберг обеспокоен растущим влиянием Китая на Интернет

Генеральный директор Facebook обеспокоен тем, что европейские страны берут на вооружение китайскую модель интернет-политики

сегодня, 16:03
Автор:

• Зинченко Павел

Цукерберг обеспокоен растущим влиянием Китая на Интернет

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он "обеспокоен" тем, что другие страны могут попытаться подражать китайскому подходу к регулированию Интернета. Генеральный директор Facebook сообщил об этом во время часового видео-чата с комиссаром ЕС по промышленности Терри Бреттоном. Западные демократические страны должны получить четкую структуру конфиденциальности данных и в связи с этим Цукерберг заявил: "Мы несем общую ответственность, чтобы помочь в развитии этого". Об этом сообщил информационный портал The Verge.

В прошлом году Цукерберг уже давал подобные комментарии, говоря, что важно не позволить Китаю устанавливать правила для остальной части Интернета, что вызвало напряженность среди китайских сотрудников Facebook.

В том же духе Цукерберг высоко оценил Общее положение о защите данных Европейского союза (GDPR), в который были внесены изменения в правила збора техногигантами вроде Facebook, Twitter, Google и другими пользовательских данных в Европейском союзе. Он заявил, что считает сотрудничество между техническими платформами и правительственными регулирующими органами неизбежным, поскольку противостояние ни к чему полезному не приведет.  В свою очередь, Бреттон, который ранее критиковал Facebook, заявил, что совместная работа правительств и техногигантов будет иметь ключевое значение для всего человеческого общества.

Как сообшало издание "Комментарии", Цукерберг призвал к более строгому контролю социальных сетей.


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Источник: https://www.eg24.news/2020/05/mark-zuckerberg-is-concerned-about-chinas-influence-on-internet-regulation-learn-the-details.html
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