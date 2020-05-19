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Новая функция Instagram Guides поможет создавать пошаговые инструкции

Пошаговые инструкции будут публиковаться в отдельной вкладке аккаунта

сегодня, 18:12
Автор:

• Антон Корнилов

Новая функция Instagram Guides поможет создавать пошаговые инструкции

Социальная сеть Instagram представила новую функцию под названием Guides, которая поможет создавать пошаговые инструкции. По мнению представителей компании, новая функция поможет сделать контент в социальной сети более удобным и структурированным. Об этом представители Instagram сообщили в своем блоге на официальном сайте социальной сети.

Пошаговые инструкции Guides будут публиковаться в отдельной вкладке аккаунта. Пользователи смогут делить публикацию на несколько пунктов и сопровождать ее текстовым описанием, а также фотографиями, видеороликами и ссылками на свои прошлые публикации. Также новый тип контента можно будет публиковать в Stories.

Сначала функцию планируют активировать для тематики "Здоровье". Представители социальной сети считают, что в условиях пандемии коронавируса Covid-19 пользователям важно получать информацию о поддержании здорового образа жизни. Функция уже доступна для некоторых блогеров.

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Источник: https://about.instagram.com/blog/announcements/supporting-well-being-with-instagram-guides/
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