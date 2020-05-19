Новая функция Instagram Guides поможет создавать пошаговые инструкции

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Социальная сеть Instagram представила новую функцию под
названием Guides,
которая поможет создавать пошаговые инструкции. По мнению представителей
компании, новая функция поможет сделать контент в социальной сети более удобным
и структурированным. Об этом представители Instagram сообщили в своем блоге на
официальном сайте социальной сети.
Пошаговые инструкции Guides будут публиковаться в отдельной
вкладке аккаунта. Пользователи смогут делить публикацию на несколько пунктов и
сопровождать ее текстовым описанием, а также фотографиями, видеороликами и
ссылками на свои прошлые публикации. Также новый тип контента можно будет
публиковать в Stories.
Сначала функцию планируют активировать для тематики "Здоровье".
Представители социальной сети считают, что в условиях пандемии коронавируса Covid-19 пользователям важно
получать информацию о поддержании здорового образа жизни. Функция уже доступна
для некоторых блогеров.
Как сообщал портал "Комментарии", Facebook купил сервис Giphy за $400 млн. Как это поможет Instagram?
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