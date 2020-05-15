Facebook купил сервис Giphy за $400 млн. Как это поможет Instagram?

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Компания Facebook купила сервис поиска и хранения анимированных GIF-изображений под названием
Giphy, который
планирует сделать частью команды Instagram и интегрировать его в
социальную сеть. Об этом сообщили в блоге на официальном сайте компании Facebook.
Представители Facebook рассказали, что из их компании
приходило около половины траффика на сервис Giphy, из которых 25% — из социальной сети Instagram, которая долгое использовала API сервиса
для отправки GIF-изображений
в своих приложениях.
Теперь в компании планируют интегрировать библиотеку
анимаций Giphy в Instagram,
чтобы пользователи смогли быстрее и проще находить стикеры и GIF-изображения для личных сообщений в Direct и
Stories.
Представители Facebook не назвали стоимость сделки, но, по оценкам СМИ, сервис
купили за 400 миллионов долларов.
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лицам.
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