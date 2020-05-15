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Facebook купил сервис Giphy за $400 млн. Как это поможет Instagram?

Сервис хранения гифок Giphy планируют интегрировать в Instagram

сегодня, 22:11
Автор:

• Антон Корнилов

Facebook купил сервис Giphy за $400 млн. Как это поможет Instagram?

Компания Facebook купила сервис поиска и хранения анимированных GIF-изображений под названием Giphy, который планирует сделать частью команды Instagram и интегрировать его в социальную сеть. Об этом сообщили в блоге на официальном сайте компании Facebook.

Представители Facebook рассказали, что из их компании приходило около половины траффика на сервис Giphy, из которых 25% — из социальной сети Instagram, которая долгое использовала API сервиса для отправки GIF-изображений в своих приложениях.

Теперь в компании планируют интегрировать библиотеку анимаций Giphy в Instagram, чтобы пользователи смогли быстрее и проще находить стикеры и GIF-изображения для личных сообщений в Direct и Stories.

Представители Facebook не назвали стоимость сделки, но, по оценкам СМИ, сервис купили за 400 миллионов долларов.

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Источник: https://about.fb.com/news/2020/05/welcome-giphy/
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