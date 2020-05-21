Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы. Ролик удалили

Немецкий автомобильный производитель Volkswagen обвинили в расизме за рекламу нового автомобиля Golf 8. В видеоролике пара больших белых рук управляет темнокожим мужчиной. Об этом сообщили в издании BBC.

В рекламном видеоролике пара больших белых рук заталкивает темнокожего парня в дверь с вывеской Petit colon, что переводится с французского как "маленький колонист". После этих событий на экране появляется надпись Der neue Golf, что переводится с немецкого как "новый Golf".

Также пользователи социальных сетей обратили внимание, что первыми в рекламе появляются буквы, которые образуют слово neger, которое оскорбляет темнокожих людей.

Сначала в компании Volkswagen в ответ на критику попытались объясниться. По словам представителей автоконцерна, ролик неправильно поняли. Но впоследствии в компании признали, что реклама получилась "неправильной и безвкусной".

"Мы понимаем гнев, который вызвало это видео. Мы дистанцируемся от него и искренне извиняемся", — заявили в компании, после чего удалили ролик из своих официальных аккаунтов.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple представила аксессуары для своих часов в поддержку ЛГБТ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!