Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы. Ролик удалили

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Немецкий автомобильный производитель Volkswagen обвинили в расизме за рекламу
нового автомобиля Golf
8. В видеоролике пара больших белых рук управляет темнокожим мужчиной. Об этом
сообщили в издании BBC.
В рекламном видеоролике пара больших белых рук заталкивает
темнокожего парня в дверь с вывеской Petit colon, что переводится с французского как "маленький колонист".
После этих событий на экране появляется надпись Der neue Golf, что переводится с
немецкого как "новый Golf".
Также пользователи социальных сетей обратили внимание, что
первыми в рекламе появляются буквы, которые образуют слово neger, которое оскорбляет темнокожих
людей.
Сначала в компании Volkswagen в ответ на критику попытались
объясниться. По словам представителей автоконцерна, ролик неправильно поняли.
Но впоследствии в компании признали, что реклама получилась "неправильной и
безвкусной".
"Мы понимаем гнев, который вызвало это видео. Мы
дистанцируемся от него и искренне извиняемся", — заявили в компании, после чего
удалили ролик из своих официальных аккаунтов.
Как сообщал портал "Комментарии", Apple представила аксессуары для своих часов в поддержку ЛГБТ.
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