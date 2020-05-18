Apple представила аксессуары для своих часов в поддержку ЛГБТ

Технологическая компания Apple представила новые аксессуары для своих умных часов Apple Watch. Ими стали два ремешка с новым дизайном в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщили в технологическом издании Engadget.

Традиционные спортивные ремешки представили в двух вариантах дизайна: версия от спортивной компании Nike с отверстиями, которые окрашены в цвета радуги, и классический ремешок, который полностью окрашен в полоску из цветов радуги — уже традиционного символа ЛГБТ-сообщества.

В производстве использовались прежние материалы, как в предыдущих версиях, никаких других изменений нет, только дизайн. Оба аксессуары для обеих версий Apple Watch на 44 и 40 миллиметров стоят по 49 долларов и уже поступили в продажу на официальном сайте Apple.

При этом в компании не рассказали, какую именно сумму с продаж планируют жертвовать на поддержку ЛГБТ-сообщества. Но зато рассказали, что скоро выпустят новые циферблаты в стилистике ремешков.

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