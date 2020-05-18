Apple представила аксессуары для своих часов в поддержку ЛГБТ

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Технологическая компания Apple представила новые аксессуары для
своих умных часов Apple Watch.
Ими стали два ремешка с новым дизайном в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом
сообщили в технологическом издании Engadget.
Традиционные спортивные ремешки представили в двух вариантах
дизайна: версия от спортивной компании Nike с отверстиями, которые окрашены в
цвета радуги, и классический ремешок, который полностью окрашен в полоску из
цветов радуги — уже традиционного символа ЛГБТ-сообщества.
В производстве использовались прежние материалы, как в
предыдущих версиях, никаких других изменений нет, только дизайн. Оба аксессуары
для обеих версий Apple Watch на 44 и 40 миллиметров стоят по 49 долларов и уже поступили
в продажу на официальном сайте Apple.
При этом в компании не рассказали, какую именно сумму с
продаж планируют жертвовать на поддержку ЛГБТ-сообщества. Но зато рассказали,
что скоро выпустят новые циферблаты в стилистике ремешков.
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