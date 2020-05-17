Запад призвал Украину защищать права всех людей и бороться с гомофобией

Страны Запада призвали Украину защищать права всех граждан, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это заявление было сделано по случаю Международного дня против гомофобии, трансфобии и бифобии (IDAHOT), передает издание "Громадское".

С таким обращением в адрес украинского правозащитного сообщества выступили Австралия, Канада, Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Израиль, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Германия.

Эти страны считают, что Украина в последние годы осуществила ряд реформ, "чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека". Также страны Запада соглашаются, что украинские правоохранительные органы значительно улучшили свою способность защищать права украинских ЛГБТ-граждан (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-квир).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Хорватии гомофобы публично сожгли скульптуру, изображавшую однополую пару с усыновленным ребенком.

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