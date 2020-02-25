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В Хорватии люди сожгли скульптуру гей-пары с ребенком

За несколько недель до инцидента Конституционный суд Хорватии позволил однополым семьям усыновлять детей

сегодня, 21:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Хорватии люди сожгли скульптуру гей-пары с ребенком

В городе Имотски в северной части Хорватии произошло публичное сожжение скульптуры, изображающей однополую пару с маленьким ребенком. Об этом передает "Радио Свобода", ссылаясь на западные СМИ.

Известно, что за несколько недель до происшествия официальные власти страны с подачи Конституционного суда признали за однополыми семьями право усыновлять детей из детских домов и интернатов. 

Город известен большим количеством туристов и многие из них радостно приветствовали сжигание памятника ЛГБТ-ячейке общества.

Чиновники и активисты из Загреба заявили, что осуждают подобное действие, усматривают в нем акт вандализма и заверили, что инцидент спровоцирован маргиналами.

"Ненависть, нетерпимость и бесчеловечность не присущи и не будут присущи хорватской традиции", - указал в своих социальных сетях президент Хорватии Зоран Миланович, отметив, что подобное отношение к человеческим взаимоотношениям, независимо от пола, недопустимо. 

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Англии врачи получили разрешение не оказывать медицинской помощи гомофобам в случае, если дело не идет о жизни и смерти пациента, а  в Швейцарии ввели уголовную ответственность за неподобающие высказывания в адрес геев и лесбиянок



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Источник: https://www.svoboda.org/a/30454475.html
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