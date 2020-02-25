В Хорватии люди сожгли скульптуру гей-пары с ребенком

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9359.17
ETH/USD
250.33
LTC/USD
70.76
USD/UAH
24.57
EUR/UAH
26.67
RUB/UAH
0.38
В городе Имотски в северной части Хорватии произошло публичное сожжение скульптуры, изображающей однополую пару с маленьким ребенком. Об этом передает "Радио Свобода", ссылаясь на западные СМИ.
Известно, что за несколько недель до происшествия официальные власти страны с подачи Конституционного суда признали за однополыми семьями право усыновлять детей из детских домов и интернатов.
Город известен большим количеством туристов и многие из них радостно приветствовали сжигание памятника ЛГБТ-ячейке общества.
Чиновники и активисты из Загреба заявили, что осуждают подобное действие, усматривают в нем акт вандализма и заверили, что инцидент спровоцирован маргиналами.
"Ненависть, нетерпимость и бесчеловечность не присущи и не будут присущи хорватской традиции", - указал в своих социальных сетях президент Хорватии Зоран Миланович, отметив, что подобное отношение к человеческим взаимоотношениям, независимо от пола, недопустимо.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Англии врачи получили разрешение не оказывать медицинской помощи гомофобам в случае, если дело не идет о жизни и смерти пациента, а в Швейцарии ввели уголовную ответственность за неподобающие высказывания в адрес геев и лесбиянок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости