В Англии врачам разрешат игнорировать жалобы гомофобов и расистов

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Английский Национальная служба здравоохранения разработала новые правила, по которым врачи смогут отказаться лечить пациентов, которые проявили в отношении них расистские или гомофобные высказывания. Об этом передает пресс-служба ведомства.
По словам руководителя по вопросам здравоохранения Прераны Иссар, сотрудники медицинской сферы не должны сталкиваться с дискриминацией, становясь жертвой чьих-то представлений об устройстве мира.
При этом отмечается, что новые правила не относятся к случаям, когда речь зайдет об экстренной помощи, без оказания которой последствия для жизни и здоровья окажутся необратимыми.
В прочих ситуациях пациенту можно будет отказать в лечении за расистские, гомофобные или сексистские высказывания, а также по другим видам дискриминации.
"Расизм был самой распространенной формой дискриминации, но в 2019 году также поступало много сообщений о сексизме и нетерпимости к религии и сексуальности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии законодательно ввели уголовную ответственность за оскорбление в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.
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