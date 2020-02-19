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В Англии врачам разрешат игнорировать жалобы гомофобов и расистов

Медики получат право не оказывать помощь тем, кто был замечен в дискриминации по признакам расы и сексуальной ориентации

19 февраля 2020, 23:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Англии врачам разрешат игнорировать жалобы гомофобов и расистов

Английский Национальная служба здравоохранения разработала новые правила, по которым врачи смогут отказаться лечить пациентов, которые проявили в отношении них расистские или гомофобные высказывания. Об этом передает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя по вопросам здравоохранения Прераны Иссар, сотрудники медицинской сферы не должны сталкиваться с дискриминацией, становясь жертвой чьих-то представлений об устройстве мира. 

При этом отмечается, что новые правила не относятся к случаям, когда речь зайдет об экстренной помощи, без оказания которой последствия для жизни и здоровья окажутся необратимыми.

В прочих ситуациях пациенту  можно будет отказать в лечении за расистские, гомофобные или сексистские высказывания, а также по другим видам дискриминации.

"Расизм был самой распространенной формой дискриминации, но в 2019 году также  поступало много сообщений о сексизме и нетерпимости к религии и сексуальности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии законодательно ввели уголовную ответственность за оскорбление в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. 


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Источник: https://www.england.nhs.uk/2020/02/nhs-staff-morale-improves-but-too-many-facing-abuse/
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