YouTube будет напоминать пользователям, что пора спать

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Видеоплатформа YouTube вводит новую функцию, которая
будет напоминать пользователям во время просмотра видеороликов о том, что пора
идти спать. Об этом сообщили в блоге видеоплатформы YouTube на официальном сайте компании Google.
В компании рассказали, что новая функция будет доступна для
мобильных операционных систем Android и iOS
уже сегодня, 21 мая. Но при этом может потребоваться несколько дней, чтобы все
пользователи получили обновление.
В настройках мобильного приложения пользователи YouTube смогут регулировать
время просмотра YouTube в сутки и время получения напоминаний о сне. Также при
получении уведомления можно будет принять, отклонить или отложить напоминание
на определенное время.
Для включения функции нужно открыть мобильное приложение YouTube, перейти в раздел
настроек, а затем оповещений, где включить функцию "Напомнить мне, когда пришло
время спать". После этого останется только установить время начала и
завершения, а также частоту напоминаний.
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