YouTube будет напоминать пользователям, что пора спать

Видеоплатформа YouTube вводит новую функцию, которая будет напоминать пользователям во время просмотра видеороликов о том, что пора идти спать. Об этом сообщили в блоге видеоплатформы YouTube на официальном сайте компании Google.

В компании рассказали, что новая функция будет доступна для мобильных операционных систем Android и iOS уже сегодня, 21 мая. Но при этом может потребоваться несколько дней, чтобы все пользователи получили обновление.

В настройках мобильного приложения пользователи YouTube смогут регулировать время просмотра YouTube в сутки и время получения напоминаний о сне. Также при получении уведомления можно будет принять, отклонить или отложить напоминание на определенное время.

Для включения функции нужно открыть мобильное приложение YouTube, перейти в раздел настроек, а затем оповещений, где включить функцию "Напомнить мне, когда пришло время спать". После этого останется только установить время начала и завершения, а также частоту напоминаний.

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