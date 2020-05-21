Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.05.2020

BTC/USD

9092.65

ETH/USD

200.45

LTC/USD

42.82

НБУ 21.05.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Новый фильм Sony будет о женщине-супергероине
НОВОСТИ Все новости

Новый фильм Sony будет о женщине-супергероине

Главной героиней может стать Мадам Паутина из вселенной Человека-паука

сегодня, 18:34
Автор:

• Антон Корнилов

Новый фильм Sony будет о женщине-супергероине

Киностудия Sony Pictures готовит новый фильм из киновселенной Марвел и подписала для этого режиссера С. Дж Кларксон, которая работала над популярными сериалами "Джессика Джонс", "Оранжевый — хит сезона" и "Банши". Главной героиней нового кинокомикса может стать Мадам Паутина из комиксов о Человеке-пауке. Об этом сообщили в издании Variety со ссылкой на свой источник в киностудии Sony Pictures.

В киностудии пока не афишируют, какому конкретно женскому персонажу будет посвящен новый фильм. Но источники Variety утверждают, что женщиной-супергероиней будет Мадам Паутина. Это парализованный мутант, которая обладает телепатическими способностями и может предсказывать будущее. Она была союзником Человека-паука в комиксах и мультфильмах.

По словам источника, планы Sony Pictures могут измениться в процессе работы, потому что начать работу над сценарием планируют уже после поиска актрисы на главную роль. Источник рассказал, что в киностудии уже составили список претенденток, в который среди прочих попали Шарлиз Терон и Эми Адамс.

Как сообщал портал "Комментарии", комедия о Евровидении: Netflix выпустил трейлер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2020/film/news/sj-clarkson-marvel-universe-sony-1234612107/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!