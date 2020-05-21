Новый фильм Sony будет о женщине-супергероине

Киностудия Sony Pictures готовит новый фильм из киновселенной Марвел и подписала для этого режиссера С. Дж Кларксон, которая работала над популярными сериалами "Джессика Джонс", "Оранжевый — хит сезона" и "Банши". Главной героиней нового кинокомикса может стать Мадам Паутина из комиксов о Человеке-пауке. Об этом сообщили в издании Variety со ссылкой на свой источник в киностудии Sony Pictures.

В киностудии пока не афишируют, какому конкретно женскому персонажу будет посвящен новый фильм. Но источники Variety утверждают, что женщиной-супергероиней будет Мадам Паутина. Это парализованный мутант, которая обладает телепатическими способностями и может предсказывать будущее. Она была союзником Человека-паука в комиксах и мультфильмах.

По словам источника, планы Sony Pictures могут измениться в процессе работы, потому что начать работу над сценарием планируют уже после поиска актрисы на главную роль. Источник рассказал, что в киностудии уже составили список претенденток, в который среди прочих попали Шарлиз Терон и Эми Адамс.

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