Новый фильм Sony будет о женщине-супергероине

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9092.65
ETH/USD
200.45
LTC/USD
42.82
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.38
Киностудия Sony Pictures готовит новый фильм из киновселенной Марвел и подписала для
этого режиссера С. Дж Кларксон, которая работала над популярными сериалами "Джессика
Джонс", "Оранжевый — хит сезона" и "Банши". Главной героиней нового кинокомикса
может стать Мадам Паутина из комиксов о Человеке-пауке. Об этом сообщили в
издании Variety со ссылкой на свой источник в киностудии Sony Pictures.
В киностудии пока не афишируют, какому конкретно женскому
персонажу будет посвящен новый фильм. Но источники Variety утверждают,
что женщиной-супергероиней будет Мадам Паутина. Это парализованный мутант,
которая обладает телепатическими способностями и может предсказывать будущее.
Она была союзником Человека-паука в комиксах и мультфильмах.
По словам источника, планы Sony Pictures могут
измениться в процессе работы, потому что начать работу над сценарием планируют
уже после поиска актрисы на главную роль. Источник рассказал, что в киностудии
уже составили список претенденток, в который среди прочих попали Шарлиз Терон и
Эми Адамс.
Как сообщал портал "Комментарии", комедия о Евровидении:
Netflix выпустил трейлер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости