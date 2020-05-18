Комедия о Евровидении: Netflix выпустил трейлер

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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер фильма в жанре
мюзикл-комедия под названием Eurovision:
The Story of Fire Saga с
актерами Уиллом Ферреллом и Рейчел МакАдамс в главных ролях. Соответствующее
видео опубликовано на официальном канале онлайн-кинотеатра Netflix на
видеоплатформе YouTube.
Фильм расскажет о неординарных музыкантах из Исландии, которым удалось выиграть на песенном конкурсе Евровидение. Трейлер сняли в формате пародии на клип музыкального коллектива. В видеоролике также обыграли стереотипы об острове Исландия. Рейчел МакАдамс и Уилл Феррелл в забавных костюмах и странном гриме спели песню Volcano Man на заснеженном леднике.
В фильме также сыграли Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн
Стивенс. Режиссер — Дэвид Добкин.
Песенный конкурс Евровидение, который в 2020 году должен был
пройти в нидерландском городе Роттердам, отменили 18 марта из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Подготовленные выступления артистов показали онлайн, а
в следующем году участники должны будут подготовить новые песни.
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выступавший в Крыму, объявил об открытии своего магазина одежды в Киеве.
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