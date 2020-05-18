Комедия о Евровидении: Netflix выпустил трейлер

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер фильма в жанре мюзикл-комедия под названием Eurovision: The Story of Fire Saga с актерами Уиллом Ферреллом и Рейчел МакАдамс в главных ролях. Соответствующее видео опубликовано на официальном канале онлайн-кинотеатра Netflix на видеоплатформе YouTube.

Фильм расскажет о неординарных музыкантах из Исландии, которым удалось выиграть на песенном конкурсе Евровидение. Трейлер сняли в формате пародии на клип музыкального коллектива. В видеоролике также обыграли стереотипы об острове Исландия. Рейчел МакАдамс и Уилл Феррелл в забавных костюмах и странном гриме спели песню Volcano Man на заснеженном леднике.





В фильме также сыграли Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн Стивенс. Режиссер — Дэвид Добкин.

Песенный конкурс Евровидение, который в 2020 году должен был пройти в нидерландском городе Роттердам, отменили 18 марта из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Подготовленные выступления артистов показали онлайн, а в следующем году участники должны будут подготовить новые песни.

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