Российский рэпер Guf, выступавший в Крыму, объявил об открытии своего магазина одежды в Киеве

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Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под
псевдонимом Guf, рассказал
об открытии своего магазина одежды бренда LUGANG в Киеве. Также артист, который
ранее неоднократно выступал на временной оккупированной территории Крымского
полуострова, рассказал о планах дать в Украине восемь концертов после карантина.
Об этом Алексей Долматов рассказал в видеоролике на своей официальной странице
в Instagram.
По его словам, бренд LUGANG теперь можно приобрести на территории
Украины, а именно в Киеве. На текущий момент магазин работает только онлайн, но
сразу после завершения карантина планируется открытие и оффлайн-магазин, где
можно будет "познакомиться с бредом, померить вещи и быть на стиле".
В прошлом Guf неоднократно выступал на территории оккупированного Крыма. В
2016 году после обращения активистов группы "Вiдсiч" в Службу безопасности Украины его не впустили в нашу страну.
Последнее выступление в Крыму российский рэпер Алексей Долматов дал в прошлом
2019 году. В 2019 году в интервью Ксении Собчак Guf сказал, что
ему "все равно, кто платит".
Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner
выпустили совместный трек "Спасательный круг".
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