Российский рэпер Guf, выступавший в Крыму, объявил об открытии своего магазина одежды в Киеве

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Guf, рассказал об открытии своего магазина одежды бренда LUGANG в Киеве. Также артист, который ранее неоднократно выступал на временной оккупированной территории Крымского полуострова, рассказал о планах дать в Украине восемь концертов после карантина. Об этом Алексей Долматов рассказал в видеоролике на своей официальной странице в Instagram.

По его словам, бренд LUGANG теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве. На текущий момент магазин работает только онлайн, но сразу после завершения карантина планируется открытие и оффлайн-магазин, где можно будет "познакомиться с бредом, померить вещи и быть на стиле".

В прошлом Guf неоднократно выступал на территории оккупированного Крыма. В 2016 году после обращения активистов группы "Вiдсiч" в Службу безопасности Украины его не впустили в нашу страну. Последнее выступление в Крыму российский рэпер Алексей Долматов дал в прошлом 2019 году. В 2019 году в интервью Ксении Собчак Guf сказал, что ему "все равно, кто платит".

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