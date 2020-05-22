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Суд обязал бабушку удалить фотографии внуков из социальных сетей

Это первый случай, когда европейские регуляторы обратили внимание на "чисто личное" дело

сегодня, 10:39
Автор:

• Зинченко Павел

Суд обязал бабушку удалить фотографии внуков из социальных сетей

Женщина должна удалить фотографии своих внуков, которые она разместила в Facebook и Pinterest без разрешения их родителей. Такое постановление  принял суд в Нидерландах. Дело было передано в суд после ссоры между женщиной и ее дочерью, матерью детей.

Судья постановил, что этот вопрос находится в рамках Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR). Один из экспертов объяснил, что это решение отражает "позицию, которую Европейский Суд занимал в течение многих лет".

Ранее GDPR не применялся к "чисто личной" или "бытовой" обработке данных. Однако здесь было сделано исключение, поскольку размещение фотографий в социальных сетях сделало их доступными для более широкой аудитории, говорится в постановлении. "В случае с Facebook нельзя исключать, что размещенные фотографии могут распространяться и в конце концов окажутся в руках третьих лиц", - говорится в сообщении.

Женщина должна удалить фотографии или заплатить штраф в размере 50 евро за каждый день, когда она не выполняет постановление, до максимального штрафа в размере 1000 евро. Если она опубликует больше изображений детей в будущем, она будет оштрафована на дополнительные 50 евро в день.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook планирует разрешить некоторым сотрудникам постоянно работать дома.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52758787
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