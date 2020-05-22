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Facebook планирует разрешить некоторым сотрудникам постоянно работать дома

Марк Цукерберг заявил, что временные изменения, вызванные коронавирусом, побудили Facebook пересмотреть свои требования относительно работы сотрудников из офиса

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Facebook планирует разрешить некоторым сотрудникам постоянно работать дома

Компания Facebook позволит многим из своих сотрудников работать из дома постоянно. Об этом заявил главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг во время рабочего онлайн-собрания, передает The New York Times.

Компания отправила своих сотрудников домой в марте, когда коронавирус начал распространяться в Соединенных Штатах. В итоге руководство Facebookп пересмотрело требования относительно работы из офиса. По словам Цукерберга, в течение десяти лет около половины из более чем 45 тыс. сотрудников компании будут работать из дому.

Facebook начнет с разрешения новым сотрудникам работать удаленно, а затем позволит остальным сотрудникам подать заявку на разрешение работать из дома.

Заявление Цукерберга последовало за аналогичными решениями в Twitter и платежной компании Square , которую возглавляет Джек Дорси. На прошлой неделе мистер Дорси заявил, что сотрудникам его компаний будет разрешено работать из дома неограниченное время. В Google сообщили, что их сотрудники могут работать из дома до конца года.

Ранее "Комментарии" писали, что Facebook Inc запускает новый сервис Shops, который позволит компаниям отображать и продавать продукты на платформах крупнейших мировых социальных сетей.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/21/business/stock-market-today-coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200521&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline®i_id=106046959&segment_id=28724&user_id=54725c8525c94ac4167588d4a705715e
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