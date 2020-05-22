Facebook планирует разрешить некоторым сотрудникам постоянно работать дома

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Компания Facebook позволит многим из своих сотрудников работать из дома
постоянно. Об этом заявил главный исполнительный директор Facebook Марк
Цукерберг во время рабочего онлайн-собрания, передает The New York Times.
Компания отправила своих сотрудников домой в марте, когда коронавирус начал
распространяться в Соединенных Штатах. В итоге руководство Facebookп
пересмотрело требования относительно работы из офиса. По словам Цукерберга, в
течение десяти лет около половины из более чем 45 тыс. сотрудников компании
будут работать из дому.
Facebook начнет с разрешения новым сотрудникам работать удаленно, а затем
позволит остальным сотрудникам подать заявку на разрешение работать из дома.
Заявление Цукерберга последовало за аналогичными решениями в Twitter и
платежной компании Square , которую возглавляет Джек Дорси. На прошлой неделе
мистер Дорси заявил, что сотрудникам его компаний будет разрешено работать из
дома неограниченное время. В Google сообщили, что их сотрудники могут работать
из дома до конца года.
Ранее "Комментарии" писали, что Facebook
Inc запускает новый сервис Shops, который позволит компаниям отображать и
продавать продукты на платформах крупнейших мировых социальных сетей.
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