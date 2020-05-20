Facebook запустит новую функцию покупок в приложениях

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Facebook Inc запускает новый сервис Shops, который позволит компаниям
отображать и продавать продукты на платформах крупнейших мировых социальных
сетей, сообщил во вторник исполнительный директор компании Марк Цукерберг. Об
этом пишет Reuters.
Facebook запустил в прошлом году сервис для покупок в приложении для обмена
фотографиями Instagram и приложении для обмена сообщениями WhatsApp, чтобы
создать предложения электронной коммерции. В компании делают ставку на то, что новое
приложение будет более удобным для бизнес-платформ.
Facebook Shops объединит несколько сервисов, что позволит компаниям создать
единый интернет-магазин, доступный как через Facebook, так и через Instagram.
Функция проверки позволит совершать покупки в приложении, а более глубоко
интегрированная функция обмена сообщениями позволит клиентам общаться с
предприятиями через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct.
Цукерберг также заявил, что крупнейшая в мире социальная сеть будет более
тесно сотрудничать с Shopify и семью другими платформами для онлайн-торговли.
Акции Facebook Shopify просели после первоначального запуска магазинов
Facebook Shops, а затем отскочили после появления Lütke. Акции обеих компаний
выросли более чем на 2% во второй половине дня торговли США.
Приложение должно быть бесплатным, что должно помочь сделать его доступным
и интересным для предпринимателей.
"Наша бизнес-модель заключается в том, что зарабатывать мы планируем на реклам,
– сказал Цукерберг. – Вместо того, чтобы взимать плату с предприятий за
магазины. Они вообще будут делать больше ставок на рекламу, и мы в конечном
итоге заработаем деньги таким образом".
Facebook также разворачивает инструмент для подключения программ лояльности
и функцию покупок, показывая теги продуктов под сториз, что позволяет зрителям
совершать покупки во время просмотра. Facebook и Instagram Цукерберга заявили,
что более 800 миллионов человек ежедневно выкладывают в сториз в Facebook и
Instagram.
Ранее "Комментарии" писали, что компания
Facebook совместно с телекоммуникационными компаниями строит подводный
кабель длиной 37 000 километров для обеспечения более быстрого интернета в 16
странах Африки. Длина кабеля - почти равная окружности Земли - сделает его одним из самых длинных в мире, заявил
представитель компании.
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