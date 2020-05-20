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Facebook запустит новую функцию покупок в приложениях

Новое приложение от Facebook должно стать бесплатным

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Facebook запустит новую функцию покупок в приложениях

Facebook Inc запускает новый сервис Shops, который позволит компаниям отображать и продавать продукты на платформах крупнейших мировых социальных сетей, сообщил во вторник исполнительный директор компании Марк Цукерберг. Об этом пишет Reuters.

Facebook запустил в прошлом году сервис для покупок в приложении для обмена фотографиями Instagram и приложении для обмена сообщениями WhatsApp, чтобы создать предложения электронной коммерции. В компании делают ставку на то, что новое приложение будет более удобным для бизнес-платформ.

Facebook Shops объединит несколько сервисов, что позволит компаниям создать единый интернет-магазин, доступный как через Facebook, так и через Instagram. Функция проверки позволит совершать покупки в приложении, а более глубоко интегрированная функция обмена сообщениями позволит клиентам общаться с предприятиями через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct.

Цукерберг также заявил, что крупнейшая в мире социальная сеть будет более тесно сотрудничать с Shopify и семью другими платформами для онлайн-торговли.

Акции Facebook Shopify просели после первоначального запуска магазинов Facebook Shops, а затем отскочили после появления Lütke. Акции обеих компаний выросли более чем на 2% во второй половине дня торговли США.

Приложение должно быть бесплатным, что должно помочь сделать его доступным и интересным для предпринимателей.

"Наша бизнес-модель заключается в том, что зарабатывать мы планируем на реклам, – сказал Цукерберг. – Вместо того, чтобы взимать плату с предприятий за магазины. Они вообще будут делать больше ставок на рекламу, и мы в конечном итоге заработаем деньги таким образом".

Facebook также разворачивает инструмент для подключения программ лояльности и функцию покупок, показывая теги продуктов под сториз, что позволяет зрителям совершать покупки во время просмотра. Facebook и Instagram Цукерберга заявили, что более 800 миллионов человек ежедневно выкладывают в сториз в Facebook и Instagram.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Facebook совместно с телекоммуникационными компаниями строит подводный кабель длиной 37 000 километров для обеспечения более быстрого интернета в 16 странах Африки. Длина кабеля - почти равная окружности Земли - сделает его  одним из самых длинных в мире, заявил представитель компании.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-facebook-products/facebook-to-launch-new-shopping-feature-across-apps-idUSKBN22V2PA
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