Компания Facebook проложит кабель рекордных размеров

Компания Facebook совместно с телекоммуникационными компаниями строит подводный кабель длиной 37 000 километров для обеспечения более быстрого интернета в 16 странах Африки. Длина кабеля - почти равная окружности Земли - сделает его одним из самых длинных в мире, заявил представитель компании.

Проложение этого кабеля является частью долгосрочной программы Facebook по распространению своей платформы социальных сетей среди молодого населения Африки. Когда кабель будет готов к использованию в 2024 году, он в три раза превзойдет пропускную способность всех существующих подводных кабелей, обслуживающих Африку.

"После завершения этот новый маршрут обеспечит столь необходимую пропускную способность, избыточность и надежность Интернета во всей Африке, дополнит быстро растущий спрос на пропускную способность на Ближнем Востоке и поддержит дальнейший рост 4G, 5G и широкополосного доступа для сотен миллионов людей", - сообщается в блоге Facebook.



В плане доступа к Интернету Африка отстает от остального мира, причем четыре из десяти человек по всему континенту имеют доступ к сети. Но континент с населением 1,3 миллиарда человек представляет огромные потенциал для технологических фирм и предприятий.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook выплатит крупную компенсацию своим модераторам.

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