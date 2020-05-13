Компания Facebook выплатит крупную компенсацию своим модераторам

Компания Facebook согласилась выплатить 52 миллиона долларов модераторам контента в качестве компенсации за проблемы с психическим здоровьем, возникшими на работе. Соглашение урегулирует коллективный иск, поданный модераторами, о котором впервые сообщал The Verge.

Facebook заявил, что использует как людей, так и искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения сообщений, которые нарушают политику социальной сети. Гигант социальных сетей расширил использование ИИ для удаления вредоносного контента во время блокировки ложной информации о коронавирусе.

В 2018 году группа американских модераторов, нанятых сторонними компаниями для проверки контента, подала в суд на Facebook за неспособность создать безопасную рабочую среду. Модераторы утверждали, что просмотр насильственных и графических изображений - иногда изнасилований и самоубийств - для социальной сети привел к развитию у них посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Соглашение, поданное в суд в Калифорнии в пятницу, удовлетворяет этот иск. Ожидается, что судья подпишет его позже в этом году.

Соглашение распространяется на модераторов, которые работали в Калифорнии, Аризоне, Техасе и Флориде с 2015 года по настоящее время. Каждый модератор, как прежний, так и действующий, получит минимум 1000 долларов США, а также дополнительные средства, если у них диагностирован ПТСР или связанные с ним состояния. Около 11 250 модераторов имеют право на компенсацию. Facebook также согласилась выпустить новые инструменты, предназначенные для уменьшения воздействия просмотра вредоносного контента.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе.

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