Пользователи Twitter смогут контролировать чужие комментарии

Социальная сеть Twitter экспериментирует с новой функцией, которая поможет пользователям выбирать, кто может комментировать их твиты.

На этой неделе социальная сеть объявила о выпуске тестовой версии функции, которая позволяет пользователям выбирать, кому именно разрешено отвечать на твит. Вот как это работает: пользователь пишет свой твит и отмечает людей, которым разрешено отвечать. Затем он нажимает "Настройки разрешений" в левом нижнем углу. После этого появится три варианта ответа: "каждый", "только те люди, кто на вас подписан" и "только те, кого вы упомянули".

Если будет выбран один из двух последних вариантов, остальные пользователи увидят, что они не смогут ответить на твит, ведь окно для ответа станет серого цвета. При этом они смогут ставить лайк под твитом и распространять его со своим комментарием.



Twitter тестирует эту функцию только на небольшом числе своих пользователей, и, возможно, она никогда не будет развернута в полном масштабе. "Мы изучаем, как мы можем улучшить эти настройки, чтобы дать людям больше возможностей для выбора, в то же время давая им шанс контролировать начавшиеся разговоры", - заявила в своем блоге директор Twitter по управлению продуктами Сюзанна Се.

Как сообщало издание "Комментарии", cотрудникам Twitter разрешили не возвращаться в офисы после пандемии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!