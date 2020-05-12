Сотрудникам Twitter разрешили не возвращаться в офисы после пандемии

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Сотрудникам социальной сети Twitter разрешили
не возвращаться в офисе после пандемии коронавируса Covid-19. Они смогут всегда работать
удаленно, если выполнение обязанностей не связано с физическим присутствием. Об
этом сообщили в издании BuzzFeed News со ссылкой на открытое письмо генерального директора Twitter Джека
Дорси.
Компания не планирует открывать офисы до сентября 2020 года,
а также до этого срока отменила все корпоративные поездки. Также в Twitter планируют
отменить все личные мероприятия до конца 2020 года и пересмотреть планы на 2021
год. Сотрудники также получат выплаты до 1000 долларов на гаджеты и другие
товары для работы из дома.
"Мы очень вдумчиво подходили к этому с тех пор, как стали
одной из первых компаний, внедривших работу на дому. Мы продолжим и дальше
ставить на первое место безопасность наших людей и сообществ", — заявили в Twitter.
Twitter перевела сотрудников на дистанционную работу в начале марта
2020 года.
Как сообщал портал "Комментарии", в апреле Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе.
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