Сотрудникам Twitter разрешили не возвращаться в офисы после пандемии

Сотрудникам социальной сети Twitter разрешили не возвращаться в офисе после пандемии коронавируса Covid-19. Они смогут всегда работать удаленно, если выполнение обязанностей не связано с физическим присутствием. Об этом сообщили в издании BuzzFeed News со ссылкой на открытое письмо генерального директора Twitter Джека Дорси.

Компания не планирует открывать офисы до сентября 2020 года, а также до этого срока отменила все корпоративные поездки. Также в Twitter планируют отменить все личные мероприятия до конца 2020 года и пересмотреть планы на 2021 год. Сотрудники также получат выплаты до 1000 долларов на гаджеты и другие товары для работы из дома.

"Мы очень вдумчиво подходили к этому с тех пор, как стали одной из первых компаний, внедривших работу на дому. Мы продолжим и дальше ставить на первое место безопасность наших людей и сообществ", — заявили в Twitter.

Twitter перевела сотрудников на дистанционную работу в начале марта 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в апреле Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе.

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