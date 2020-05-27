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Дональд Трамп пригрозил запретить социальные сети

Дональд Трамп раскритиковал социальные сети после конфликта с Twitter

27 мая 2020, 19:04
Автор:

Зинченко Павел

Дональд Трамп пригрозил запретить социальные сети

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные медиа-платформы, которые, по его мнению, ставят под сомнение сообщения консервативного характера после того, как социальная сеть Twitter пометила некоторые из его сообщений предупреждением о проверке фактов.

"Республиканцы считают, что платформы социальных сетей полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем мы сможем позволить этому случиться. Мы увидели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году", - написал Трамп в среду.

Twitter давно подвергался критике за то, что позволял президенту распространять теории заговора и клеветать на противников, несмотря на свою политику против распространения дезинформации. Недавно к социальной сети обратились с призывом принять меры против Трампа после того, как он потратил несколько недель на продвижение безосновательной теории заговора, утверждая, что сотрудник MSNBC Джо Скарборо был причастен к смерти сотрудника Лори Клаусутис, когда он служил в качестве конгрессмена США. Twitter отказался принимать меры против президента за эти сообщения, но во вторник впервые социальная сеть поместила тег проверки фактов в некоторые твиты Трампа. 

Трамп уже долгое время обвиняет компании социальных сетей в предвзятости к консерваторам. В июне 2019 года он пригласил нескольких представителей крайне правых движений в Белый дом в рамках саммита по социальным сетям. Он также считает, что возможность общаться в Twitter является ключевым фактором его победы на президентских выборах, отмечая, что это позволяет ему напрямую общаться с избирателями сообщениями, не отфильтрованными СМИ, которые он обвиняет в предвзятости.

Как сообщало издание "Комментарии", Байден назвал Трампа "дураком" из-за отказа носить маску.


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Источник: https://www.businessinsider.com/trump-threatens-shut-down-platforms-after-tweets-tagged-warning-2020-5
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