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Байден назвал Трампа "дураком" из-за отказа носить маску

Джо Байден подверг резкой критике отказ Дональда Трампа надевать медицинскую маску на публике

27 мая 2020, 09:52
Автор:

Сергей Медведев

Байден назвал Трампа "дураком" из-за отказа носить маску

Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден вновь отметился своим резким высказыванием в адрес действующего президента Дональда Трампа. Так, в интервью  CNN Байден подверг суровой критике   Трампа за отказ от ношения защитной маски на публичных мероприятиях. 

"Он дурак, абсолютный дурак… Каждый врач в мире говорит, что вам следует носить маску, когда вы в толпе. Президенты должны быть лидерами, а не заниматься глупостями и демонстрировать ложную маскулинность", -  приводит слова Байдена CNN. 

Отмечается, что ранее Трамп разместил у себя в Twitter публикацию, в которой пользователи в ироничном ключе обсуждали Байдена, который появился в маске на публике. Впрочем, это не первый случай, когда Трамп относится к средству защиты с пренебрежением. Издание напоминает, что американский лидер однажды потребовал от журналиста, который задал ему вопрос, снять маску. 

В то же время Байден демонстрирует совершенно противоположную точку зрения, называя маску символом лидерства и заявляет, что президент обязан подавать пример гражданам государства.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена обвинила его в домогательствах и призвала политика выйти из президентской гонки.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/26/opinions/biden-mask-trump-ghitis/index.html
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