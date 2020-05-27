Байден назвал Трампа "дураком" из-за отказа носить маску

Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден вновь отметился своим резким высказыванием в адрес действующего президента Дональда Трампа. Так, в интервью CNN Байден подверг суровой критике Трампа за отказ от ношения защитной маски на публичных мероприятиях.

"Он дурак, абсолютный дурак… Каждый врач в мире говорит, что вам следует носить маску, когда вы в толпе. Президенты должны быть лидерами, а не заниматься глупостями и демонстрировать ложную маскулинность", - приводит слова Байдена CNN.

Отмечается, что ранее Трамп разместил у себя в Twitter публикацию, в которой пользователи в ироничном ключе обсуждали Байдена, который появился в маске на публике. Впрочем, это не первый случай, когда Трамп относится к средству защиты с пренебрежением. Издание напоминает, что американский лидер однажды потребовал от журналиста, который задал ему вопрос, снять маску.

В то же время Байден демонстрирует совершенно противоположную точку зрения, называя маску символом лидерства и заявляет, что президент обязан подавать пример гражданам государства.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена обвинила его в домогательствах и призвала политика выйти из президентской гонки.

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