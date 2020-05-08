Байдена обвинили в сексуальных домагательствах: "жертву" представляет человек Трампа

Экс-помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена обвинила его в домогательствах и призвала политика выйти из президентской гонки. Тара Рид дала скандальное интервью, заявив, что хочет, чтобы Байден был наказан. Об этом сообщает Associated Press.

Интересно, что интересы экс-помощницы Байдена представляет Дуглас Вигдор - один из спонсоров избирательной кампании действующего президента США и противника Байдена на грядущих выборах Дональда Трампа. Вигдор уверяет, что денег за это дело не берет, а его фирма заявила о политической мотивации представлять “жертву” в деле против Байдена.

В обвинении Тара заявила, что 27 лет назад стала жертвой сексуальных домогательств. Дескать, в 1993-м Байден поцеловал ее без согласия, прикасался и настаивал на большем. По ее словам, о выходке политика она рассказала только близким людям.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США, демократ Джо Байден удерживает лидерские позиции. Проголосовать за него на выборах в ноябре готовы около 50% американцев. В то же время, нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, имеет поддержку около 40 процентов. А вот чуть менее 10% избирателей все еще не определились с кандидатом и не знают, кому отдадут свой голос на избирательном участке. Их симпатии пока не принадлежат ни одному из оппонентов.



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