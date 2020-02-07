В США автомобиль без руля и педалей самостоятельно развозит пиццу

Первому автомобилю с полностью самостоятельным управлением, спроектированному без базовых средств управления человеком, таких как руль, педали или боковые зеркала, было разрешено проходить испытания на дорогах США.

Компания Nuro, которая занимается разработкой дизайна, производит автономные фургоны для доставки. Автомобиль является вторым поколением автомобилей Nuro, которое он называет R2. Абсолютно автономный автомобиль будет испытан в Хьюстоне, штат Техас. Это первое исключение из правила, требующего, чтобы транспортные средства имели систему управления для людей-операторов. Большинство правил для проверки транспортных средств требуют функций, которые позволяют водителю безопасно контролировать их.

В специальном заявлении министр транспорта США Элейн Чао заявила, что учитывая максимальную скорость автомобиля, которая ограничена 25 милями в час, эти требования "больше не имеют смысла". Департамент транспорта (DoT) также будет усиливать контроль за тестированием. Потребуется, чтобы Nuro сообщило информацию о работе R2 и обратилось к сообществам, где автомобиль будет испытан.

В своем блоге соучредитель Nuro Дейв Фергюсон сказал, что это решение стало "вехой для отрасли". Автомобили Nuro предназначены для работы без водителя и пассажиров. В дизайне R2 компания удалила боковые зеркала и ветровое стекло. Автомобиль имеет рамку в форме яйца, которая меньше, чем у большинства автомобилей в США. Он также имеет два отсека с регулируемой температурой для доставки. Двери поднимаются после того, как получатель ввел код. Тогда он сможет забрать свой заказ. R2 использует радар, тепловизор и 360-градусные камеры, чтобы управлять движением.

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