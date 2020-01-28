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Илон Маск представит в феврале новый электромобиль

Илон Маск намеревается начать поставки новых электромобилей в феврале

сегодня, 12:08
Автор:

• Зинченко Павел

Все варианты Tesla Model Y будут доступны к третьему кварталу 2020 года. Поставки Performance начнутся в феврале, а в марте-апреле последуют варианты Long Range, подтвердил сотрудник компании.
Новости, пришедшие непосредственно от сотрудника Tesla, подразумевают, что у Tesla есть намерения достичь цели по увеличению производства до 1000 единиц в неделю. Илон Маск даже заявил, что собирается превзойти эту норму.
Model Y был первоначально намечен для выпуска осенью 2020 года, а затем был перенесен на три месяца до летнего выпуска, а позже на первый квартал календарного 2020 года, согласно записке Deutsche Bank в декабре.
Первые слухи о выпуске Performance Model Ys появились две недели назад, а новый отчет появился на социальном форуме Reddit от покупателя, который общался с сотрудником магазина Tesla в Оквилле, провинция Онтарио, Канада.
Комментарии клиента соответствуют недавним заявлениям о том, что Tesla готовит все необходимое для официального запуска, включая сертификацию Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) и добавление Model Y на веб-сайт Национальной ассоциации дорожного движения и безопасности США (NHTSA). Сертификат CARB, который пока доступен только для варианта Performance, был обновлен в одночасье с увеличенным диапазоном с 441,91 мили до 447,17 миль с использованием графика движения UDDS AER от CARB.
Напомним, что недавно в Китае директор компании Tesla Илон Маск заявил, что для модели Model Y используются "передовые производственные технологии".

Как сообщало издание "Комментарии", капитализация Tesla достигла рекордной отметки в 105 млрд долларов.


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Источник: https://thedriven.io/2020/01/23/tesla-model-y-will-be-available-in-all-variants-next-few-months/
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