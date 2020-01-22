Капитализация Tesla достигла рекордной отметки в 105 млрд долларов

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Стремительный рост акций Tesla, благодаря которому стоимость
компании превысила 100 млрд долл., может принести генеральному директору Илону
Маску рекордную прибыль.
Акции Tesla Inc. в среду выросли еще на 6,3%, в результате чего
рыночная стоимость производителя электромобилей и солнечных панелей превысила рекордную
отметку в платежном пакете Маска. Акции Tesla торговались на уровне 581,4 долл.
в течение дня, в результате чего рыночная капитализация составила около 105
млрд долл.
Ценные бумаги выросли в цене втрое с мая, а это означает, что
рыночная капитализация Tesla теперь превышает стоимость Ford и General Motors,
вместе взятых.
Ранее "Комментарии" писали,
что Илон Маск написал в Twitter,
что в электромобилях Tesla может появиться новая функция: возможность общаться
с прохожими. На своей странице в Twitter генеральный директор сообщил:
"Tesla скоро поговорит с людьми, если вы захотите. Это реально". Маск
также поделился коротким видеоклипом о Model 3, проезжающей мимо пешеходов и
говорящего: "Ну, не стойте здесь, входите!"
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