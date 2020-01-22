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Капитализация Tesla достигла рекордной отметки в 105 млрд долларов

Акции Tesla за сутки подорожали еще на 6,3%

22 января 2020, 23:38
Автор:

• Татьяна Веремеева

Стремительный рост акций Tesla, благодаря которому стоимость компании превысила 100 млрд долл., может принести генеральному директору Илону Маску рекордную прибыль.

Акции Tesla Inc. в среду выросли еще на 6,3%, в результате чего рыночная стоимость производителя электромобилей и солнечных панелей превысила рекордную отметку в платежном пакете Маска. Акции Tesla торговались на уровне 581,4 долл. в течение дня, в результате чего рыночная капитализация составила около 105 млрд долл.

Ценные бумаги выросли в цене втрое с мая, а это означает, что рыночная капитализация Tesla теперь превышает стоимость Ford и General Motors, вместе взятых.

Ранее "Комментарии" писали, что Илон Маск написал в Twitter, что в электромобилях Tesla может появиться новая функция: возможность общаться с прохожими. На своей странице в  Twitter генеральный директор сообщил: "Tesla скоро поговорит с людьми, если вы захотите. Это реально". Маск также поделился коротким видеоклипом о Model 3, проезжающей мимо пешеходов и говорящего: "Ну, не стойте здесь, входите!"


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Источник: https://apnews.com/ae5f91802ce427503af233132783331c
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