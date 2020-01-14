Электромобили Tesla начнут общаться с прохожими

Илон Маск написал в Twitter, что в электромобилях Tesla может появиться новая функция: возможность общаться с прохожими. На своей странице в Twitter генеральный директор сообщил: "Tesla скоро поговорит с людьми, если вы захотите. Это реально". Маск также поделился коротким видеоклипом о Model 3, проезжающей мимо пешеходов и говорящего: "Ну, не стойте здесь, входите!"

Автомобиль, скорее всего, будет использовать внешнюю решетку динамика, чтобы издавать звуки. Динамики были добавлены в соответствии с новыми правилами безопасности, которые требуют, чтобы электромобили производили искусственный шум, предназначенный для предупреждения ближайших пешеходов о том, что они находится рядом. В последующем твите генеральный директор Tesla также заявил, что новая функция может работать с существующей системой охранной сигнализации автомобиля.

Неясно, что генеральный директор подразумевает под "скоро", но если эта функция будет встроена во внешние динамики, она, вероятно, сможет быстро проникнуть в автомобили. Маск также сказал, что эта функция совместима с функцией противоугонной системы, которая была установлена, чтобы отпугивать вандалов, играя музыку Баха и Бетховена.

Как сообщало издание "Комментарии", в США расследуют смертельное ДТП с участием автопилота Tesla.

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