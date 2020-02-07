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Электромобили Toyota обеспечат дома дополнительной энергией

Компания Toyota разработала компактные электрокары с многофункциональной батареей

сегодня, 16:30
Автор:

• Зинченко Павел

Электромобили Toyota обеспечат дома дополнительной энергией

Автопроизводитель Toyota Motor готовит к выпуску новый ультракомпактный электромобиль со стандартизированной батареей, которую можно легко использовать дома. К концу этого года автопроизводитель планирует представить модель, рассчитанную на одного или двух человек. Автомобили будут сдаваться в аренду на несколько лет с запланированными проверками батареи в течение этого периода времени.

Как только батарея до некоторой степени испортится, компания заменит ее. Но поскольку даже неисправные батареи все еще держат заряд, они могут быть использованы в качестве аккумуляторных батарей. Toyota надеется продать батареи компании Panasonic, крупному поставщику бытовых аккумуляторов, или коммунальным предприятиям, таким как Chubu Electric Power. Идея состоит в том, чтобы эти клиенты приняли один и тот же стандарт, создавая простую и рентабельную систему переработки.

Ожидается, что батареи будут иметь емкость 8 киловатт-часов - этого достаточно для питания освещения и зарядки мобильных телефонов для семьи из четырех человек в течение почти трех дней. Если в домашнем хозяйстве есть солнечные батареи, оно сможет рассчитывать на аккумулятор еще дольше.

Установка батарей позволит потребителям хранить более дешевую электроэнергию и обеспечит их запасом в случае чрезвычайной ситуации. Toyota также рассматривает другие способы использовать батарею. Если аккумулятор все еще держит достаточный заряд, автопроизводитель может также установить его в других транспортных средствах, таких как те, которые используются для совместного использования автомобилей на коротких расстояниях.

Электроиндустрия находится в зачаточном состоянии. По данным IHS Markit, в 2018 году мировое производство составило почти 1,5 миллиона автомобилей, что составляет всего 1–2% от всех новых автомобилей. Но некоторые эксперты предсказывают, что производство будет увеличено до 8,8 млн. автомобилей к 2025 году, поскольку ужесточаются экологические нормы.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla начнут общаться с прохожими.


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Источник: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-designs-electric-car-with-batteries-reusable-in-homes
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