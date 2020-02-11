Полиция Мексики будет патрулировать улицы на украинских электробайках

Украинский стратап Delfast официально организовал доставку нескольких электрических велосипедов TopCop в полицейский участок в Мехикали, Нижняя Калифорния, Мексика. Официальная презентация для руководства полиции, включая начальника полиции и мэра города, состоялась после принятия положительного решения о покупке Delfast TopCops для тестирования.

Местные полицейские силы использовали обычные велосипеды для патрулирования в центре города. Прежде всего, они оценили мощь и диапазон модели Delfast TopCop, которая может легко охватывать большие площади, преодолевать сложные ландшафты и в целом быстрее. Таким образом, работа полицейских может быть более эффективной по сравнению с любым другим типом транспортных средств, используемых полицией.







TopCop может проехать 240 км на одной зарядке без помощи педалей. Максимальная скорость этой модели составляет 80 км/ч. Электробайк также включает в себя все технические функции, необходимые для полицейских, такие как GPS-трекер, дистанционный запуск и блокировка двигателя. Кроме того, он может быть оснащен специальными полицейскими рогами и фонарями или любым другим компонентом электронного велосипеда, рекомендованным полицией. По запросу Delfast может добавить грузовую платформу, прицеп, радиоприемник, а также специальные крепления для оружия.

Кроме того, тот факт, что Delfast предлагает "зеленые" велосипеды, имеет решающее значение для мексиканцев, поскольку экологические проблемы имеют первостепенное значение в этом районе. Город Мехикали является одним из самых загрязненных городов в Мексике.

Как сообщало издание "Комментарии", мексиканская полиция пересядет на электромобили Tesla Cybertruck.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!