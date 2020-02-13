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В электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность руля

Компания Tesla отзывает тисячи электромобилей Model X из-за опасений относительно исправности рулевого механизма

сегодня, 14:46
Автор:

• Зинченко Павел

В электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность руля

Компания Tesla отзывает 15 000 электромобилей Model X из-за возможной проблемы с гидроусилителем руля. Были высказаны опасения по поводу того, что алюминиевые болты между вспомогательным двигателем рулевого механизма с электроприводом и корпусом редуктора могут подвергаться коррозии и разрушаться. Это приводит к потере усилителя рулевого управления.

Данные автомобили включают большинство автомобилей Model X, построенных до середины октября 2016 года, но те, которые были построены после этой даты, не пострадали. Tesla заявила, что "наблюдается чрезмерная коррозия болтов, которые прикрепляют этот компонент к рулевому механизму в затронутых транспортных средствах Model X". Главным образом это происходит в очень холодном климате, где используется дорожная соль. Если болты выйдут из строя, это потребует "большего усилия для поворота рулевого колеса, особенно во время маневров на низкой скорости", - сообщил производитель автомобилей.

Национальная администрация безопасности дорожного движения заявила, что не знала ни о каких авариях или травмах, связанных с отзывом, который охватывает 14 193 американских автомобиля и 843 в Канаде. Tesla свяжется с владельцами, чтобы организовать замену монтажных болтов и даже рулевого механизма при необходимости. Она также будет применять антикоррозийный герметик на всех затронутых моделях на случай, если они позднее будут использоваться в холодных условиях. Компания подчеркнула, что люди могут продолжать использовать свои автомобили до этого момента. 

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla начнут общаться с прохожими.


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Источник: https://news.sky.com/story/tesla-recalls-15-000-vehicles-over-power-steering-concerns-11932788
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