Американская компания Zero Motorcycles представила новый электромотоцикл

Калифорнийский стартап Zero Motorcycles имеет новую разработку в своей линейке - полностью электрический мотоцикл SR / S, представленный сегодня в Нью-Йорке. Новый SR / S имеет максимальную скорость 124 мили в час, дальность до 200 миль, крутящий момент 140 фут-фунтов и время зарядки за 60 минут до 95%.

Последний EV Zero - это мотоцикл IoT, который управляет общей производительностью, включая мощность двигателя и характеристики управляемости, с помощью цифровых режимов езды. Основные отличия SR / S от предидущей модели SR / F заключаются в добавлении полного обтекателя, более удобного положения для катания (благодаря перестановке перекладин и колышков) и улучшении дальности на 13% благодаря лучшей аэродинамике. Обтекатель увеличивает вес SR / S примерно на 20 фунтов по сравнению с 485 фунтами SR / F.

Базовая версия SR / S стоит 19 995 долларов, а премиум-версия SR / S (с более высокой зарядной способностью) стоит 21 995 долларов. По словам генерального директора компании Сэма Пашела, SR / S начинает поставки в глобальную дилерскую сеть Zero, которая насчитывает 91 магазин в США и 200 по всему миру. Это рекордное количество магазинов среди компаний, которые производят электронные мотоциклы.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Toyota обеспечат дома дополнительной энергией.

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